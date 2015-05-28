ОПЕК: сланцевый бум задавить не удается, нефть будет дешевой еще два года

Нефтяной бум в Северной Америке, судя по всему, не собирается затухать, даже несмотря на низкие цены на нефть. Об этом говорит исследовательская группа ОПЕК в своем подробнейшем отчете за этот год. Картель публикует отчеты о долгосрочной стратегии каждые пять лет. Доклад 2010 года вообще не рассматривал сланцевую добычу в качестве серьезного конкурента. Доклад 2015 года подчеркивает драматические изменения, которые произошли на нефтяных рынках за последние несколько лет.

В нем делается вывод о том, что глобальный нефтяной избыток может сохраняться в течение еще двух лет.



Представители информагентства Reuters в преддверии очередной встречи картеля в Вене ознакомились с проектом доклада . В нем говорится о том, что прогноз добычи в странах, не входящих в картель, будет расти — по крайней мере, до 2017 года.

При этом глобальный спрос продолжает снижаться: с 30 млн баррелей в день в 2014 году до 28,2 млн в 2017. При этом у ОПЕК остается только два варианта решения: либо сократить добычу с текущих уровней (31 млн баррелей в сутки), либо быть готовыми долго терпеть нефтяную депрессию.

В докладе также говорится, что с июня 2014 года цены на нефть пережили значительное снижение, достигнув уровня даже ниже, чем в кризисном 2008 году. Картель пытается отвоевать свою долю на рынке нефти путем снижения цены на нефть и таким образом задавить дорогое сланцевое производство. Но добыча сланцевой нефти оказалась более устойчивой, чем казалось сначала. Инвестиции компаний в добычу и разработку месторождений продолжаются.

В докладе также сказано, что с 1990 года большинство прогнозов, касающихся будущих поставок из стран, не входящих в картель, были пессимистичными и зачастую ошибочными. Например, когда-то для них прогнозировали достижение пика добычи в начале 1990-х годов и после этого — постепенное уменьшение.

Из интересного в докладе говорится о том, что прежние прогнозы о скором окончании нефти на планете уступили место противоположной точке зрения. Сейчас складывается мнение, что на Земле можно найти гораздо больше нефти, чем когда-либо прежде.