Почему эти инвесторы все еще верят в Грецию?

Встречайте новый термин: «Greekoholics» - это инвесторы, которые теряют большие деньги в Греции, но не могут избавиться от этой затеи. Большинство международных инвесторов уже давно избегают Грецию, которая отпугивает своим нескончаемым долговым кризисом. Но есть куча храбрых - или, возможно, хитрых - менеджеров фондов, которые бросили вызов единодушию и делают большие ставки на страну, которая продолжает играть на угрозах выхода из еврозоны. Эти люди любят, когда все выглядит очень плохо.

"Некоторые из лучших прибыльных активов на фондовых рынках появляются именно когда ситуация выглядит действительно плохой, но стоит слегка изменить взгляд на это и оценка перспектив станет намного лучше, так же происходит и сейчас, когда рынок заваливают негативные геополитические новости", - говорит Меб Фабер, соучредитель Cambria Investment Management.

И правда, в СМИ в последнее время много плохих новостей из Греции. Правительству очень нужен последний транш финпомощи в 240 млрд евро, чтобы избежать полного дефицита денег. Еврокредиторы дадут наличные деньги, только если Греция обязуется провести экономические реформы. За четыре месяца переговоров стороны добились незначительного прогресса. Фондовый рынок Афин упал на 26% за последний год, а греческий государственный долг чувствует себя еще хуже. Доходность по 10-летним облигациям почти удвоилась.

Акции греческих банков очень сильно пострадали, отчасти потому, что вкладчики в страхе за будущее экономики массово начали забирать свои вклады. Акции банков Piraeus, Alpha Bank и Eurobank упали на целых 60% в этом году. Инвесторы вкладывали деньги в греческие банки в 2013 году, когда те приступили к повышению капитала после кризиса задолженности в 2012 году.

Марк Юско — один из таких инвесторов, основатель Morgan Creek Capital Management. Он говорит, что 5% его портфеля - а это миллионы долларов - инвестированы в Грецию. Он считает, что потерял около 20% от его инвестиций в греческих банках. Другие фонды, которые держат доли в греческих банках, это Majedie Asset Management, американские хедж-фонды Wellington Management и Vanguard Group. По данным отчетов в конце марта, каждый из них потерял десятки миллионов евро в первом квартале. Cambria Investment Management держит около $7 млн (9% своих активов ) в Греции. Фонд за последние 12 месяцев (до конца марта 2015 года) потерял 20%.

Но Фабер из Cambria говорит, что он инвестирует в Грецию на длительный срок - даже если конфликт закончится выходом страны из еврозоны. Этот выход из числа участников объединения может быть даже хорошей новостью для греческого фондового рынка. "Здесь определенно любой исход поможет рынку: либо ЕС вмешается и удержит их, либо они сами скажут: "хватит" и уйдут - эта неопределенность вредит большинству", - считает он.

Другие убеждены, что Германия и другие страны еврозоны не позволят Греции выйти из зоны евро. "Еврозона уже создана и настроена, так что если вы вошли в нее, вы не можете выйти", - говорит Марк Юско из Morgan Greek. - "Германия не может позволить, чтобы страна выпала из союза, потому что тогда евро будет укрепляться и это ударит по немецкой экономике".

И тут уже вступает геополитика. Европейские лидеры не хотят смотреть, как Греция дружит с Россией, когда на Украине продолжаются конфликты. "Если дела пойдут действительно очень ужасно, Греция может повернуться и пойти в Россию", - говорит Юско.

Есть и другие инвесторы, которые верят, что поток плохих новостей из Греции - всего лишь буря в стакане воды. Japonica Partners, один из крупнейших держателей греческого государственного долга, считает, что финансы страны находятся в гораздо лучшей форме, чем показывают официальные статистические данные. Основатель фонда и бывший банкир Goldman Sachs Пол Казарян говорит, что главная проблема Греции — это отсутствие достоверной отчетности. "Никто не знает, сколько у них денег, но мы считаем, что с долгами там ситуация значительно лучше", - сказал он.