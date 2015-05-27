Нефть падает: ОПЕК поддержит план Саудовской Аравии и сохранит высокую добычу

Когда Саудовская Аравия скажет на следующей неделе, что ОПЕК должна удерживать производство и бороться с ростом американской сланцевой нефти, цены будут на ее стороне. Сырая нефть падала восемь из девяти недель перед ноябрьским совещанием картеля, когда многие эксперты призывали сократить добычу, чтобы решить глобальную проблему перенасыщения рынка. В то время, как нефтяные компании по всему миру сокращают инвестиции, а США теряет добычу и цены с переменным успехом идут вверх, стратегия Саудовской Аравии будет продлена на очередной полугодовой встрече ОПЕК 5 июня. Так, по крайней мере, считают аналитики в Societe Generale SA и Bank of America Corp.

Цены на нефть восстановились более чем на 40% по сравнению с шестилетними минимумами в январе этого года, когда производство в США снизилось с самых высоких уровней за сорок лет. Этот отскок может послужить лишним доказательством для Саудовской Аравии о том, что выбранная стратегия картеля является верной. "Саудовская Аравия, вероятно, чувствует, что их стратегия работает, и это правильно", - говорит Франциско Бланш, руководитель отдела исследований сырьевого рынка в Bank of America. На этих новостях нефть продолжает падение в среду вечером. К 16:46 мск фьючерсы на Brent с поставкой в июле торговались на уровне $62,98 (-1,17%), а WTI — на уровне $57,81 (-0,38%).

Напомним, что на прошлой встрече ОПЕК 27 ноября 2014 года Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту и Катару удалось убедить остальных 8 членов картеля сохранить квоты. По мнению большинства экспертов Bloomberg, Организация стран-экспортеров нефти на заседании 5 июня сохранит квоты на текущем уровне - 30 млн баррелей в сутки. Они уверены, что глава картеля - Саудовская Аравия - продолжит отстаивать свою позицию сохранения добычи, чтобы вытеснить других производителей и удержать свою долю на мировом рынке нефти.

Однако, аналитики из Goldman Sachs напоминают, что добыча сланцевой нефти в США все еще представляет большую угрозу для ОПЕК, потому что ее очень легко восстановить. Скважины, которые уже пробурены, но где еще не проведен гидроразрыв, могут дать дополнительно до 500 тыс. баррелей нефти в сутки к концу этого года, если котировки нефти не упадут ниже $65 за баррель. "Из-за быстрого цикла и особенностей сланца эти установки могут быть «выключены» и «включены» очень быстро, причем добычу моментально можно нарастить до предельных уровней", - говорит Джефф Карри, глава отдела исследований в Goldman Sachs в Нью-Йорке.

В то время как многие эксперты, которые выступали против ноябрьского решения ОПЕК, продолжали критиковать его в начале этого года, самые последние комментарии от министров стали сигналом, что группа держится устойчиво. "Маловероятно", что ОПЕК будет менять «потолок» добычи, говорит министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Организация "придерживается" своей нынешней стратегии, считает Абдулмаджид Аль-Шатти, член Верховного нефтяного совета Кувейта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в январе призывал картель подумать над сокращением поставок, сказал 23 мая, что он работает с ОПЕК только в плане поднятия цен.

"Нигерия, Алжир и Венесуэла выступают за сокращение", - говорят аналитики Bloomberg Уильям Харес и Филипп Шладек в сегодняшней записке. - "Члены ОПЕК с Персидского залива, особенно Саудовская Аравия, очень не хотят отказываться от своей доли на рынке".

"Это правда, что такие «непрофильные» страны ОПЕК, как Венесуэла, Иран, Нигерия и Алжир страдают от снижения цен на нефть, так же как и не входящие в ОПЕК нефтепроизводители", - говорит Гарри Чилингурян, рыночный стратег из BNP Paribas SA в Лондоне. - "Но Саудовская Аравия предложила стратегию, а все остальные за ней последовали".

Страны, которые часто призывают картель ограничить мощность, скорее всего, сами воздержатся от этого, считает Сет Кляйнман, глава европейского центра энергетических исследований в Лондоне из Citigroup Inc. Алжир смягчит свою позицию, потому что у него теперь новый министр энергетики, Иран будет делать все, чтобы восстановить экспорт после отмены санкций, а Венесуэла не отстанет от них, потому что у нее уже был "плохой опыт" следования согласованным решениям объединения. Али Аль-Наими, министр нефти Саудовской Аравии, крупнейшего и наиболее влиятельного члена группы, подчеркнул, что ОПЕК сократит добычу, только если другие производители нефти сделают то же самое.

В США тем временем простаивают уже больше половины нефтяных вышек с октября, по данным Baker Hughes Inc. Глобальные инвестиции в добычу нефти могут упасть на $100 млрд в этом году, считает Международное энергетическое агентство, которое снизило прогнозы на рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, до 830 тыс. баррелей в сутки в этом году, по сравнению с планом в 1,3 млн в день в ноябре прошлого года.

"Почему саудовцы должны изменить курс сейчас, если их стратегия только начинает приносить свои плоды?" - говорит эксперт из Societe Generale. - "Будет ли сопротивляться ОПЕК? Определенно, да. Будет ли это иметь значение? Определенно, нет".