AUD и NZD рухнули из-за китайской статистики, фунт и евро тоже снижаются

Сегодня вышла крайне слабая статистика по китайскому экспорту: в марте он упал на 15% в годовом выражении, хотя консенсус-прогнозы говорили о росте на 12%. Это добавило валютным рынкам беспокойства по поводу замедления роста второй по величине экономики мира. В первую очередь, огромные потери понесли австралийский и новозеландский доллары. Австралиец упал до шестилетнего минимума: AUDUSD на 11.43 мск находится на отметке 0,7568. Киви тоже очень сильно снизился: NZDUSD торгуется на 0,7442.

На минимумах торгуется и фунт стерлингов: в пятницу были получены слабые данные по промышленному производству, плюс к тому на валютных рынках началось беспокойство относительно выборов, которые в Британии пройдут в мае. Итог — обновленные фунтом пятилетние минимумы: GBPUSD опустилась к 11.48 мск до отметки 1,4601.



Евро тоже снижается, хотя и не так быстро. EURUSD стоит сейчас 1,0559. Единая валюта испытывает давление: доходность облигаций еврозоны падает на фоне смягчения монетарной политики ЕЦБ, соответственно идет вниз и евро. Шин Кадота, главный форекс-стратег Barclays в Токио, говорит: «Мы считаем, что евро будет падать и опустится даже ниже паритета к доллару уже к концу этого года. Это произойдет из-за смягчения политики ЕЦБ и низкой отдачи от капитала в еврозоне». Давит на евро и ситуация с Грецией: одна из немецких газет в субботу писала о том, что Берлин «шокирован» поведением Греции, которая не соблюдает никаких планов.

Доллар пользуется ослаблением основных валют и усиливает свои позиции. USDJPY поднялась до 120,75. Правда, по отношению к рублю он продолжает снижаться: USDRUB стоит на отметке 52,493.