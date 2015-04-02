Евро продолжает расти против основных валют

В течение дня единая валюта продолжает расти против доллара, продолжая восстанавливать свои мартовские потери на фоне слабой американской статистики.

На момент 16.50 мск EURUSD находится на отметке 1,0894, прибавив 1,22% в течение дня. Против остальных основных валют евро тоже подрастает: EURJPY находится на 130,33, прибавив 1,13%, EURGBP прибавила 1,07% до 0,7338.

Судя по всему, трейдеры до сих пор реагируют на вчерашние оптимистичные статданные по еврозоне, которые резко контрастируют со свежими разочаровывающими цифрами в США. Впрочем, большинство аналитиков говорят, что долгосрочное снижение евро против доллара будет продолжаться: отскок последних дней не перекрывает того, что с начала года единая валюта потеряла к доллару более 10%.

Европейские фондовые рынки сегодня довольно спокойно себя ведут: впереди четыре дня пасхальных выходных.