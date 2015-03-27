Еженедельный дайджест 23-27 марта: Останутся ли инвесторы в РФ, колебания нефти и золота, самые надежные банки России

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Новость недели: Несмотря на кризис и санкции, инвесторы остаются в России. Надолго ли?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Амнистия капиталов, самые надежные банки России, инвестиции по Баффету



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Нефть дешевеет после скачка, золото снижается на укреплении доллара



Новости компаний: Почему уходит Opel, приостановка выпуска Peugeot, Citroen и Mitsubishi, закрытие отделений Raiffeisen Bank



В мире: Юань приходит в Европу, помощь Греции, присоединение Южной Кореи к АИИБ

