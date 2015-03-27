Еженедельный дайджест 23-27 марта: Останутся ли инвесторы в РФ, колебания нефти и золота, самые надежные банки России
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 23-27 марта: Останутся ли инвесторы в РФ, колебания нефти и золота, самые надежные банки России

27 марта 2015, 10:42
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Несмотря на кризис и санкции, инвесторы остаются в России. Надолго ли?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Амнистия капиталов, самые надежные банки России, инвестиции по Баффету

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Нефть дешевеет после скачка, золото снижается на укреплении доллара

Новости компаний: Почему уходит Opel, приостановка выпуска Peugeot, Citroen и Mitsubishi, закрытие отделений Raiffeisen Bank

В мире: Юань приходит в Европу, помощь Греции, присоединение Южной Кореи к АИИБ

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