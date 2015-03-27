Еженедельный дайджест 23-27 марта: Останутся ли инвесторы в РФ, колебания нефти и золота, самые надежные банки России

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Несмотря на кризис и санкции, инвесторы остаются в России. Надолго ли?
- Forbes: Шансы на рост: почему инвесторы еще вкладывают в Россию
- Вести Экономика: Европейские инвестиции перетекают в Россию
- Газета.RU: Leroy Merlin увеличит инвестиции в Россию до 30 млрд рублей в год
- MQL5 Blogs: Большой спор инвесторов: в пузыре мы сейчас или нет?
- Финам.RU: Ситуация в банковском секторе далека от улучшений, инвесторы предпочитают фиксировать прибыль
- РИА Новости: Яншевский: инвестиции в рынок недвижимости в 2015 году могут упасть
- Вести Экономика: ВЭБ: отток капитала из России усиливается
- Коммерсант: Коллективное вовлечение в инвестиции. Над оттоком средств из ПИФов бьются профучастники и регулятор
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Амнистия капиталов, самые надежные банки России, инвестиции по Баффету
- РБК: Власти дали бизнесу полгода на амнистию капиталов
- Коммерсант: Плохим долгам ищут хозяина. Премьер просит вернуться к идее банка проблемных активов
- РБК: Набиуллина отговорила Путина от введения контроля за движением капитала
- Forbes: 14 самых надежных банков России — 2015
- РБК: Инвестиции по Баффету: как китаец построил бизнес-империю на $6 млрд
- Deutsche Welle: Валютная интеграция ЕАЭС: политика или экономика?
- Deutsche Welle: EWI: ЕС серьезно снизил зависимость от транзита газа через Украину
- MQL5 Blogs: Можно ли предотвратить закат Европы?
- РБК: Великобритания опровергла проверки счетов российских резидентов
- Интерфакс: Китай подтвердил инвестиции в размере $15 млрд в развитие строительного рынка Украины – Минрегион
- Коммерсант: Россияне устают от теневых зарплат. Работа в неформальном секторе стала для людей менее привлекательной
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 27 марта
- FXStreet: EUR/USD собрался протестировать 1.0800
- FXEmpire: Пара EUR/USD растет на фоне оптимизма по поводу переговоров о греческом долге
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 27 марта 2015 года, технический анализ
- Вести Экономика: Рубль подешевел на фоне падения цен на нефть
- BBC: Почему рубль стал дорожать, и долго ли это продлится
- РБК: ВТБ24: Повышение цен на "черное золото" оказало позитивное влияние на динамику курса рубля
- MQL5 Blogs: Рубль только встает на ноги, а Минэкономразвития уже пересчитывает свои прогнозы
- РБК: Путин потребовал от ФСБ пресекать махинации на валютном рынке
Новости сырьевого рынка: Нефть дешевеет после скачка, золото снижается на укреплении доллара
- MQL5 Blogs: Нефть в пятницу дешевеет после резкого роста днем ранее
- FXStreet: Нефть Brent ушла под USD 58.00
- Deutsche Welle: Цены на нефть начали расти на фоне конфликта в Йемене
- MQL5 Blogs: Почему крошечный Йемен влияет на весь рынок нефти
- РИА Новости: Силуанов: нефть в ближайшие годы вряд ли подорожает до $70 за баррель
- Investing.com: Фьючерс на золото упал на укрепляющемся долларе США
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 27 марта 2015, технический анализ
- FXEmpire: Спекулятивные покупки, агрессивное закрытие коротких позиций приводят к росту цен на золото
- MQL5 Blogs: Золото поднялось выше $1218 на новостях о конфликте в Йемене
- Вести Экономика: Доллар больше не будет влиять на цену золота
- MQL5 Blogs: Видео: Степан Демура. Новые прогнозы по валютам, нефти и золоту
Новости компаний: Почему уходит Opel, приостановка выпуска Peugeot, Citroen и Mitsubishi, закрытие отделений Raiffeisen Bank
- Коммерсант: Минус стал реальным. Убытки российских компаний превысили их прибыль
- BBC: Глава Apple отдаст все деньги на благотворительность
- Вести Экономика: Samsung догоняет Intel, но сокращает зарплаты
- Коммерсант: Schlumberger поставили в условное наклонение. Ей разрешат купить EDC с ограничениями
- Reuters: Башнефть снизила прибыль на 7% в 2014 году, хочет отдать половину акционерам
- Forbes: Почему уходит Opel и кто последует за ним
- Reuters: Калужский завод приостановит выпуск Peugeot, Citroen и Mitsubishi
- Deutsche Welle: Raiffeisen Bank закроет отделения в ряде городов России
- Reuters: Сбербанк потерял почти половину квартальной прибыли из-за экономики
- Forbes: Короли госзаказа — 2015: рейтинг Forbes
- Forbes: Женский баррель: самые влиятельные женщины нефтегазовой отрасли
В мире: Юань приходит в Европу, помощь Греции, присоединение Южной Кореи к АИИБ
- MQL5 Blogs: Юань приходит в Европу
- Коммерсант: Отток евро точит. Капитал массово уходит из еврозоны
- Deutsche Welle: Греция становится для Берлина проблемой номер один
- MQL5 Blogs: В Греции есть всё, кроме денег. Евросоюз отказывается кормить нахлебника
- MQL5 Blogs: Швейцарский регулятор купил валюты на $26,91 млрд
- Deutsche Welle: Агентство Moody's заявило о высокой вероятности дефолта Украины
- Вести Экономика: Южная Корея намерена присоединиться к АИИБ
- BBC: Эксперты: Британия находится на грани дефляции
- BBC: Пресса Британии: кампания по укрощению олигархов?
- BBC: В Англии дрон пытался доставить наркотики в тюрьму
- Deutsche Welle: Крушение самолета А320 - удар по репутации Lufthansa
- MQL5 Blogs: Дубайская биржа продает весь свой пакет акций LSE Group
- FXStreet: ВВП США может стать разочарованием – KBC