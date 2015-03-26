Золото поднялось выше $1218 на новостях о конфликте в Йемене

В четверг днем во время европейских торгов на Comex фьючерсы на золото с поставкой в апреле дошли до сессионного максимума - $1219,00 за тройскую унцию, затем немного снизились и к 15:12 мск золото торговалось на уровне $1210,90. По сравнению со вчерашним уровнем закрытия ($1197 за унцию), сегодня рост составляет более 1,16%.

Скорее всего, фьючерсы поддержат на уровне $1178,60, а сопротивление будет на $1223,00. Еще в среду золото подорожало на $5,60, демонстрируя подъем шестой день подряд.

В это время майские фьючерсы на серебро подорожали на 1,07% - до отметки $17,182 за тройскую унцию.

Безопасные активы пользуются большим спросом, так как на мировой геополитической арене появились опасности — с самого утра СМИ говорят о том, что Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе начали наносить авиаудары в Йемене, чтобы противостоять хуситам. Последние, как сообщают источники, получают поддержку Ирана и осаждают город Аден на юге Йемена.

На этих же новостях резко подскочили мировые цены на нефть — в момент рост составлял более 5%. Есть риск, что эскалация конфликта может спровоцировать военные действия во всем регионе.