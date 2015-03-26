Почему крошечный Йемен влияет на весь рынок нефти

Несмотря на то, что Йемен обеспечивает менее 0,2% мировой добычи нефти, его расположение явилось причиной того, что сегодня встряхнулся весь глобальный рынок энергетики.

Йемен граничит с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырья. Более того, он занимает побережье, мимо которого идут танкеры из Персидского залива, направляющиеся на Запад. Находясь на перекрытии пути из Баб-Эль-Мандебского пролива, он способен остановить танкеры на их пути в Суэцкий канал. Если путь будет закрыт, нефть придется экспортировать вокруг южной оконечности Африки, серьезно увеличив и расходы на перевозку сырья, и время. Аналогично, через Суэц не смогут двигаться и танкеры, перевозящие нефть в Азию из Европы и Северной Африки.



Рик Спунер, главный стратег СMC Markets в Сиднее, говорит: «Йемен как производитель нефти не имеет значения, но зато с географической и политической точки зрения он очень важен для всей экономики Ближнего Востока».

Поэтому неудивительно, что мировые цены на нефть сегодня подскочили более чем на 5% после того, как страны региона начали совместную военную операцию в Йемене. Производились авиаудары, целями которых были позиции повстанцев.

Правительство Йемена рухнуло в результате наступления повстанческой организации, известной как Хути. Это и заставило Саудовскую Аравию возглавить военную операцию против соседа. Все снова связано не только с экономикой, но и с религиозными конфликтами: основная часть стран Персидского залива исповедует ислам суннитского толка, а Хути — это шииты, которые обвиняются в том, что они действуют по наущению шиитского же Ирана.

«Конечно же, никто не заметит недостатка тысячи баррелей йеменской нефти. А вот миллионы баррелей из Саудовской Аравии — более серьезная потеря, которая будет иметь огромное значение», — говорит сингапурский консультант по энергетике Джон Вотрен. — «Вполне естественно, что Саудовская Аравия была крайне обеспокоена распространением беспорядков в Йемене и падением его правительства».

На момент 11.35 мск Brent выросла уже до $58,81, WTI — до $51,62. Обе эталонные марки прибавили почти по 5%.