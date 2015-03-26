Почему крошечный Йемен влияет на весь рынок нефти

Несмотря на то, что Йемен обеспечивает менее 0,2% мировой добычи нефти, его расположение явилось причиной того, что сегодня встряхнулся весь глобальный рынок энергетики.
Йемен граничит
с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире
экспортером сырья. Более того, он занимает
побережье, мимо которого идут танкеры
из Персидского залива, направляющиеся
на Запад. Находясь на перекрытии пути
из Баб-Эль-Мандебского пролива, он
способен остановить танкеры на их пути
в Суэцкий канал. Если путь будет закрыт,
нефть придется экспортировать вокруг
южной оконечности Африки, серьезно
увеличив и расходы на перевозку сырья,
и время. Аналогично, через Суэц не смогут
двигаться и танкеры, перевозящие нефть
в Азию из Европы и Северной Африки.
Рик Спунер, главный стратег СMC Markets в Сиднее, говорит: «Йемен как производитель нефти не имеет значения, но зато с географической и политической точки зрения он очень важен для всей экономики Ближнего Востока».
Поэтому неудивительно, что мировые цены на нефть сегодня подскочили более чем на 5% после того, как страны региона начали совместную военную операцию в Йемене. Производились авиаудары, целями которых были позиции повстанцев.
Правительство Йемена рухнуло в результате наступления повстанческой организации, известной как Хути. Это и заставило Саудовскую Аравию возглавить военную операцию против соседа. Все снова связано не только с экономикой, но и с религиозными конфликтами: основная часть стран Персидского залива исповедует ислам суннитского толка, а Хути — это шииты, которые обвиняются в том, что они действуют по наущению шиитского же Ирана.
«Конечно же, никто не заметит недостатка тысячи баррелей йеменской нефти. А вот миллионы баррелей из Саудовской Аравии — более серьезная потеря, которая будет иметь огромное значение», — говорит сингапурский консультант по энергетике Джон Вотрен. — «Вполне естественно, что Саудовская Аравия была крайне обеспокоена распространением беспорядков в Йемене и падением его правительства».
На момент 11.35 мск Brent выросла уже до $58,81, WTI — до $51,62. Обе эталонные марки прибавили почти по 5%.