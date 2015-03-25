Видео: Степан Демура. Новые прогнозы по валютам, нефти и золоту

В очередном видео — выпуск программы «Рынок. Онлайн» на канале РБК, который вышел в эфир в конце прошлой недели. Гостем передачи был Степан Демура, известный финансовый аналитик в трейдерской среде. Как всегда, с юмором и большой долей оптимизма он говорит о возможных движениях на рынке, дает свои прогнозы на валютные пары с рублем, долларом, евро, а также свое видение будущего для нефтяного рынка.

Вместе с тем прогнозы, к примеру, по паре USD/RUB сбываются — как и предвидел Демура, что пара опустится до уровней 57,00, так и происходит: к 15:51, например, за доллар давали 56,943 руб., по данным портала investing.com.

Видео:



