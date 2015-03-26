Рубль только встает на ноги, а Минэкономразвития уже пересчитывает свои прогнозы

В четверг утром российский рубль резко подорожал после открытия торгов, отыгрывая скачок нефтяных котировок. Последние пошли вверх на новостях о военном вмешательстве Саудовской Аравии в йеменский вооруженный конфликт. В итоге к 10:52 мск пара USD/RUB упала уже на 1,62% - до 56,49, а EUR/RUB — на 1,27% - до 62,242, по данным портала investing.com. По данным Московской биржи, доллар сегодня максимально падал до отметки 56,039 руб., а евро — до 61,65 руб.

К этому времени нефть марки Brent с поставкой в мае подорожала на 5,51% - до отметки $59,59. Как сообщает пресса, Саудовская Аравия вместе со своими союзниками начала военную операцию в Йемене на стороне действующего президента страны Мансура Хади против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, еще одним крупным игроком на рынке нефти.

Российская пресса сегодня пишет об обновленном прогнозе Минэкономразвития, в котором все сценарии предполагают укрепление рубля уже к осени этого года. В материалах Минэкономразвития впервые появились предположения аналитиков министерства о том, как будет вести себя курс рубля в зависимости от цен на нефть и развития макроситуации (после перехода к «плавающему» курсу рубля в ноябре 2014 года центробанк перестал давать прогнозы по курсу, а Минфин не публикует такие материалы, хотя и ведет расчеты).

Итак, согласно этим данным, в прогнозе министерства значится несколько сценариев будущего развития курса рубля. В базовом прогнозе нефть вырастет со среднегодовой цены в $60 за баррель в 2015 году до $80 в 2018 году, а в оптимистичном - к концу 2018 года цена нефти будет выше $100 за баррель. Однако, минимум, на который может опуститься доллар, будет отметка в 40 руб., это может случиться через год. Пока умеренный рост цен на нефть (около 4-5% в год) даст к концу 2018 года курс чуть ниже 50 руб. за доллар.



