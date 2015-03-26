В Греции есть всё, кроме денег. Евросоюз отказывается кормить нахлебника

В ближайшие несколько дней станет ясно, есть ли у Греции реальная перспектива остаться в еврозоне.

После двух месяцев, потраченных практически впустую, греческий премьер Алексис Ципрас, наконец вынужден был признать, что его поиск дармовых денег не увенчался успехом. Ангела Меркель и другие лидеры еврозоны еще раз объяснили, почему это было безнадежной затеей: объединение 19 суверенных государств регулируется правилами. Правила эти гласят, что Греция не сможет получить помощь, если не будет соответствовать условиям. А наиболее важным условием является то, что страна сделает все необходимое, чтобы восстановить свою способность самостоятельно себя финансировать.



Президент ЕЦБ Марио Драги не раз уже довольно жестко высказывался, что еврозона просто не может делиться на постоянных кредиторов и вечных должников. Национальные парламенты экономически сильных стран никогда не согласятся на систему постоянного донорства в обмен на отсутствие перспектив возврата денег. Каждая страна должна стремиться стоять на собственных ногах.

Ципрас говорит, что программа спасения Греции не удалась. Но целью программы было не обеспечение определенного уровня жизни граждан, а восстановление греческих рынков. В прошлом году греческое правительство было в состоянии выпускать облигации, а банки страны получили возможность выпускать акции, и все вроде бы пошло на лад. Экономика начинала понемногу восстанавливаться, пока мистер Ципрас не спровоцировал политический кризис, который разом стер все достижения. А ведь прогнозы были благоприятнейшими: страна должна была стать одной из наиболее быстро растущих экономик в Европе в 2015 году.

Но что сделано, то сделано. Если Греция хочет остаться в еврозоне, господин Ципрас сейчас должен представить программу своих реформ, которая будет достаточно убедительной и докажет, что очередной транш из евросоюза будет иметь смысл. Иначе у нового греческого правительства закончатся деньги к 9 апреля, когда нужно будет погасить 420 млн евро долга перед МВФ. И после этого события могут окончательно выйти из-под контроля. Конечно, правительство будет пытаться продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, но если граждане Греции вновь начнут опустошать свои банковские счета, ЕЦБ, скорее всего, откажется продолжать вливания евро в страну и заставит Афины ввести жесткий контроль за движениями капитала. Возможно, правительство в этом случае начнет выпускать долговые расписки, номинированные в параллельной валюте: ведь возвращения к драхме в этом случае будет не избежать.

Мало кто действительно этого хочет. Господин Ципрас может рассчитывать на то, что еврозона сделает все возможное, чтобы как можно дольше предотвращать катастрофу. Однако он не может больше уклоняться от обязательств по реформированию, которые он взял на себя 20 февраля и которые стали условиями продления текущей программы поддержки Греции. При этом чиновники еврозоны ясно дали понять: как только программа реформ будет полностью согласована и первые реформы будут осуществлены, деньги в Грецию пойдут уверенным потоком, и катастрофы удастся избежать. Платить «в никуда» и без единой гарантии на достижение соглашений больше никто не хочет. ЕЦБ уже прозрачно намекал, что как только Греция «возьмется за ум», то регулятор позволит выдавать Афинам больше краткосрочных займов. Европейская комиссия окажет техническую и юридическую поддержку для разблокировки двухмиллиардных структурных фондов Афин.

Но проблема господина Ципраса выходит далеко за рамки того, чтобы просто убедить еврозону сохранить Грецию на плаву и дальше. Текущая программа поддержки, даже если и будет продлена, то к концу июня почти наверняка закончится. В дальнейшем правительству снова придется полагаться на кредиты из еврозоны. Даже если Афинам не нужен доступ на рынок для себя, он нужен будет для греческих банков, которым жизненно необходимо привлечь капиталы, чтобы заткнуть дыры, вызванные нынешним кризисом.

Как минимум всё это произойдет только тогда, когда Ципрас убедит инвесторов в том, что он стремится создать условия для функционирования нормального бизнеса в стране. Это означает, что требуется капитальный ремонт несостоятельного режима: банкам надо облегчить реструктуризацию проблемной задолженности, создать систему регулирования банкротства и взыскания дефолтных долгов, ипотечную программу и разработать сильные стимулы для заемщиков к тому, чтобы выплачивать свои долги.

Иными словами, Ципрас должен доказать, что он согласен превратить Грецию в нормально функционирующую капиталистическую крепкую экономику. Насколько это вообще возможно для лидера радикальной левой, почти коммунистической партии — вопрос открытый.