Нефть в пятницу дешевеет после резкого роста днем ранее

Истерия вокруг нефтяных котировок постепенно сходит на нет — уже сегодня котировки нефти начали снижение и утром в пятницу потеряли в цене примерно по $0,82. Вчера нефть подорожала на опасениях, что военная операция в Йемене приведет к перебоям с поставками нефти из соседних стран. Днем в четверг цены на нефть марок Brent и WTI дошли до 2-недельных максимумов.

В итоге вчера к закрытию торгов котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае подскочили на 4,51% - до $51,43 за баррель, а фьючерс на Brent вырос на 4,8% - до отметки $59,19 за баррель.

Сегодня цены на нефть падают. К 10:33 мск фьючерсы WTI снизились в цене на 1,78% - до уровня $50,52 за баррель. Баррель Brent подешевел на 1,59% - до $58,14.

"Теперь рынок задается вопросом, как долго сохранится влияние этого геополитического события на цену нефти", - говорит директор по инвестициям Ayers Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет. Цены могут подняться, если бои перерастут в региональный конфликт с участием исламистов, но Баб-эль-Мандебский пролив, служащий входом в Красное море, вряд ли будет закрыт для судов, считает Бэррет.

Аналитики из Goldman Sachs же считают, что ситуация в Йемене не окажет сильного влияния на поставки нефти, потому что объем экспорта из страны незначительный, а танкеры из других стран могут плавать в обход. Куда больше опасений имеет возможное соглашение с Ираном о его ядерной программе, вслед за которым может последовать ослабление санкций против Ирана и рост экспорта нефти, говорят аналитики банка ANZ. "Иран, предположительно хранящий в танкерах 30 миллионов баррелей, способен быстро наводнить и без того переполненный рынок нефти", - говорится в отчете банка.