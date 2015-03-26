Швейцарский регулятор купил валюты на $26,91 млрд

Швейцарский Национальный Банк (SNB) заявил, что в конце прошлого года купил иностранной валюты на общую сумму 25,8 млрд франков ($26,91 млрд). Это было сделано, чтобы максимально защитить защитить собственную валюту от привязки к доллару.

«В 2014 году восходящее давление на швейцарский франк усилилось, а к концу года евро подошел к минимальной обменной ставке в 1,20 CHF за евро. Чтобы избежать этого, SNB проводил различные валютные операции: например, приобрел иностранную валюту на 25,8 млрд франков».



SNB привел рынки в состояние шока в январе, когда отменил привязку швейцарского франка к евро по ставке 1,20. Это привело к резкому росту франка, падению акций и вызвало серьезные опасения по вопросу здоровья швейцарской экономики.

МВФ в понедельник заявил, что SNB следовало бы рассмотреть возможность смягчения денежно-кредитной политики. Ранее в этом месяце швейцарский регулятор заявлял, что хотел бы остаться активным на рынках, чтобы ослабить завышенный франк, который тянет назад экономический рост и прогноз по инфляции.

На момент 10.15 мск USDCHF торгуется на отметке 0,9574. Франк опять вырос против доллара на 0,22%.