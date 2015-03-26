Дубайская биржа продает весь свой пакет акций LSE Group

Весь принадлежащий Дубайской бирже пакет акций London Stock Exchange Group выставляется на торги по нижней границе ценового диапазона. Дубайский оператор владел 17,4% акций провайдера старейшей биржи в мире. Сумма сделки оценивается примерно в 1,97 млрд долларов. Соответственно, акции LSE подешевели с начала открытия торгов в родном Лондоне уже на 8%.

Источники в совете директоров Дубайской биржи комментируют это решение тем, что сейчас акции LSE находятся на пике своей исторической стоимости, и поэтому арабы решили наиболее выгодно монетизировать свою собственность. С начала 2012 года стоимость ценных бумаг LSE Group выросла втрое.

Помимо лондонской биржи, которой исполнилось уже более 200 лет, LSE Group управляет еще и площадками Borsa Italiasa и MilleniumIT, владеет индексными провайдерами FTSE Group и Frank Russell, являясь на сегодняшний момент крупнейшей индексной компанией планеты.