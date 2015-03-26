Юань приходит в Европу

Произошел новый прорыв в становлении юаня в качестве новой большой мировой валюты. Китайский China Contruction Bank Corp запустил первый ETF, номинированный в юанях, который базируется в Европе.

Биржевой фонд зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже и доступен для инвесторов во всех странах Европейского Союза. Это первый продукт, который дает западным инвесторам доступ к ценным бумагам на китайском межбанковском рынке. Он может быть первым из множества номинированных в юане фондов, которые откроются на развитых рынках. Ведь банки Китая стремятся привлечь инвесторов и извлечь из этого большую доходность, чем они получали бы в долларовом, фунтовом или другом эквиваленте.

«Мы рассчитываем примерно на 3 — 3,5% после уплаты налогов и сборов» — говорит Тони Ханг, исполнительный директор подразделения China Conctruction Bank, ответственного за новый ETF. — «Доходность должна быть более стабильной. А если рынок будет расти — можно ожидать и большего количества провайдеров».



Юань стал пятой мировой расчетной валютой, согласно рейтингам ноября 2014 года. Тогда он обогнал по распространенности канадский и австралийский доллар. Центральный банк страны лоббирует в МВФ вопрос предоставления юаню статуса мировой резервной валюты. Если это произойдет, юань станет пятой валютой, которую обязательно обязаны держать все центробанки мира.

China Construction Bank — единственный китайский кредитор, которому позволено работать в Великобритании с юанем, хотя власти Поднебесной, скорее всего, рано или поздно «выпустят из клетки» и другие свои банки.