Юань приходит в Европу

Произошел новый прорыв в становлении юаня в качестве новой большой мировой валюты. Китайский China Contruction Bank Corp запустил первый ETF, номинированный в юанях, который базируется в Европе.
Биржевой фонд зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже и доступен для инвесторов во всех странах Европейского Союза. Это первый продукт, который дает западным инвесторам доступ к ценным бумагам на китайском межбанковском рынке. Он может быть первым из множества номинированных в юане фондов, которые откроются на развитых рынках. Ведь банки Китая стремятся привлечь инвесторов и извлечь из этого большую доходность, чем они получали бы в долларовом, фунтовом или другом эквиваленте.
«Мы
рассчитываем примерно на 3 — 3,5% после
уплаты налогов и сборов» — говорит Тони
Ханг, исполнительный директор подразделения
China Conctruction Bank, ответственного
за новый ETF. — «Доходность
должна быть более стабильной. А если
рынок будет расти — можно ожидать и
большего количества провайдеров».
Юань стал пятой мировой расчетной валютой, согласно рейтингам ноября 2014 года. Тогда он обогнал по распространенности канадский и австралийский доллар. Центральный банк страны лоббирует в МВФ вопрос предоставления юаню статуса мировой резервной валюты. Если это произойдет, юань станет пятой валютой, которую обязательно обязаны держать все центробанки мира.
China Construction Bank — единственный китайский кредитор, которому позволено работать в Великобритании с юанем, хотя власти Поднебесной, скорее всего, рано или поздно «выпустят из клетки» и другие свои банки.