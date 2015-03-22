Почему американская мечта может развалиться

Джереми Олшем, редактор портала MarketWatch, прочел исследование о том, чем бедные дети в Америке отличаются от богатых и как это в перспективе может повлиять на экономику страны. Его выкладки выглядят очень трогательно и смешно на фоне тех удивительных взлетов "звездных мальчиков и девочек", которые внезапно происходят в России. Все мы регулярно видим, какую головокружительную карьеру делают дети аппер-миддл класса и чем они отличаются от обычных Вовочек в рядовых российских школах. Давайте же почитаем этот милый, добрый и пушистый призыв к американскому равенству и братству, основанный на экономических предпосылках.

"В «Приключениях Гекльберри Финна» молодой герой сетует на усилия своей приемной матери «цивилизовать его», особенно за обеденным столом, где он жалуется на то, что каждое блюдо готовят и подают отдельно. «В брюхе различий всё равно не будет», — говорит Финн. — «Всё со всем перемешается и переварится, и дела пойдут лучше».

Я думал об этом сюжете, читая исследование Роберта Путнэма «Наши дети», шокирующее изучение того, как катастрофически растет разрыв между богатыми и бедными детьми. Америка хотела бы думать о себе как о «бочке со всякой всячиной», своего рода демократическом рагу Гека Финна. Но, как показывает Патнэм, американское общество все больше и больше походит на блюда его приемной матери, где каждое блюдо приготовлено отдельно и подано на разных тарелках.

Семьи из высоких слоев общества отделяется от остальных не только социально, и и географически: они селятся в богатых пригородах и учат детей в отдельных школах, серьезно сепарируясь от своих менее удачливых коллег. В итоге дети из семей с меньшим доходом не только могут столкнуться с большими трудностями, но и не имеют позитивных примеров. Они фактически отрезаны от большинства возможностей.

Патнэм говорит: «Если вы в Америке молодой и бедный, то вы действительно изолированы и не имеете тесных связей практически ни с кем, вы варитесь в собственном соку. Вы ничего не знаете ни о потенциальных своих талантах, ни о видах навыков, востребованных сейчас обществом. У вас нет навыков коммуникации с людьми из других социальных кругов».

Анализ Патнэма показывает, как структура семьи, практика воспитания детей, их обучение, привычки и состояние здоровья коррелируют с возможностями. Так вот, корреляция эта убывает тем сильнее, чем беднее семья. Выясняется, что очень часто бедные семьи являются еще и неполными: социальные установки здесь сильно отличаются от так называемого среднего класса.

Также образованные и обеспеченные родители проводят больше времени с детьми. Из-за отсутствия поддержки и позитивных примеров, пожалуй, бедные дети с самыми высокими оценками имеют меньше шансов получить высшее образование в колледже, чем богатые дети с самыми низкими оценками. Детское ожирение почти окончательно изжито в обеспеченных семьях, но продолжает расти среди граждан с низкими доходами.

Патнэм не обвиняет зажиточных родителей в том, что они желают лучшего для своих детей. «Может быть, вы будете удивляться, в своей книге я не назначаю злодеев», — отмечает он. Но он делает вывод и предупреждает: в том, чтобы помочь улучшить перспективы детей из бедных семей, состоит не только моральный долг богатых людей Америки. Они получат от этого прямую экономическую выгоду. Экономика США получила бы мощный импульс, если бы разрывы были залатаны. «Мы не можем продолжать жить в наших хрустальных замках и на отдельных тарелках, иначе это возымеет неприятные последствия», — говорит он.

Возможно, как и предлагал за обеденным столом Гек Финн, когда мы все перемешаемся и сломаем физические и культурные классовые перегородки, «дела пойдут лучше».

Джереми Олшем, для портала MarketWatch. Перевод - Anomalia.

