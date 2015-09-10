S&P присвоило Бразилии спекулятивный рейтинг

Суверенный рейтинг Бразилии от международного рейтингового агентства S&P сегодня снижен до BB+ с негативным прогнозом. Таким образом, из инвестиционного рейтинг стал спекулятивным. Президенту Дилме Руссефф пока не удается вернуть доверие инвесторов и вытянуть крупнейшую экономику Латинской Америки из рецессии.

Чуть менее двух месяцев назад S&P предупреждало о том, что понижение возможно, но то, насколько быстро оно произошло, подчеркивает серьезность проблем экономики и государственных финансов Бразилии. По крайней мере, по заявлению представителей агентства, решение было основано на политических проблемах, которые влияют на экономику. Коррупционные скандалы подрывают доверие к правительству и расшатывают экономику. ВВП Бразилии продолжается уже два квартала подряд — чисто технически страна скатилась в рецессию. Темпы инфляции вдвое превышают целевой показатель, реал потерял к доллару 25% с начала года. Негативный прогноз недвусмысленно намекает на возможность дальнейшего снижения рейтинга в ближайшем будущем.

Бразилия семь лет назад впервые получила от S&P инвестиционный рейтинг. Это было ключевым моментом, знаком того, что страна имеет реальный экономический вес в мире. Сейчас десятилетний сырьевой бум остановился.

Сегодняшнее событие будет серьезным препятствием для того, чтобы снова разогнать экономику. В первую очередь, увеличится стоимость зарубежных заимствований для правительства и крупных компаний. Настроения рынков ухудшатся, и инвесторы будут выходить из бразильских активов, которые автоматически будут становиться высокорисковыми. Впрочем, наводнение продаж ожидается еще не сейчас: нужно дождаться, когда рейтинг понизит еще хотя бы одно из мировых рейтинговых агентств.

Пока этого не происходит. К примеру, Fitch Ratings сегодня оценивает Бразилию на уровне BBB (на две ступени выше инвестиционного уровня), но с негативным прогнозом.



