Анонс важных событий и календарь макростатистики на 21 — 25 сентября

Большая половина наступившей недели пройдет на мировых рынках без Японии: с понедельника по среду здесь выходные дни в честь национальных праздников. Парад PMI ожидается со вторника по четверг.

Сегодня, 21 сентября основные события происходят в Европе. Так, в Германии вышел индекс цен производителей (PPI), снижение которого оказалось существеннее, чем ожидали аналитики: на 1,7% вместо 1,5% в ежемесячном выражении, и на 0,5% вместо 0,3% — в годовом.

В США выходит важная статистика по продажам на вторичном рынке жилья. Этот параметр традиционно вызывает большой интерес среди инвесторов, поскольку отчасти характеризует потребительские настроения в стране.

В 20.00 мск с речью выступит член FOMC Деннис Локхарт. Он традиционно занимает ястребиную позицию по поводу увеличения ставки, поэтому к его риторике рынки прислушаются особенно внимательно. Если инвесторы усмотрят признаки скорого роста ставки, то это может в краткосрочной перспективе повлиять на котировки доллара.

Стивен Полоз, глава Банка Канады, выступит в 21.45.

Вторник, 22 сентября, будет небогатым на статистику и важные события. Традиционный для этого дня недели релиз данных Американского института нефти (API) — единственный запланированный релиз, который может повлиять на глобальное состояние рынков.

В среду, 23 сентября выйдет, пожалуй, главный релиз этой недели — индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI), от которого ждут очередных намеков на состояние второй по величине экономики мира. Движения фондовых и финансовых рынков ожидаются в зависимости от того, оптимистичной будет эта статистика или добавит сомнений.

Парад PMI ожидается и в Европе: Франция и Германия покажут сразу и производственный сектор, и сферу услуг, и композитный PMI, аналогичные данные выйдут по еврозоне в целом.

Индексы деловой активности Европы покажут, как глобальные потрясения рынков в августе сказались на состоянии экономики Старого Света.

Под конец европейской сессии перед общественностью выступит глава ЕЦБ, Марио Драги. От его речи ожидается оценка экономического состояния еврозоны, перспективы урегулирования греческой ситуации и, возможно, «Супермарио» выскажется и о проблеме с мигрантами, которая в последнюю неделю всерьез угрожает устойчивости экономики Европы.

В США тоже выйдет статистика по PMI в производственном секторе. Эти данные косвенно могут указать на силу восстановления американской экономики и послужат очередной реперной точкой в ожиданиях роста процентной ставки ФРС.

Как обычно по средам, выйдет официальная статистика по запасам сырой нефти и дистиллятов в США, а в 19.30 мск ожидается очередной спич на публике Денниса Локхарта.

В четверг, 24 сентября, наконец начинает работу японская биржа, зато отдыхает ЮАР и Сингапур.

В Японии тоже опубликуют PMI в производственном секторе и индекс активности во всех отраслях экономики. В Новой Зеландии выйдет статистика по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса.

Крупный блок статистики выйдет в свет в Германии. Здесь — и индекс потребительского климата Германии (Gfk) в октябре, и индекс деловых ожиданий за сентябрь, и индекс делового климата IFO за сентябрь.

Те, кто следят за ситуацией в Великобритании, ждут статистики по одобренным ипотечным кредитам — косвенно это говорит об активности потребителей и об общем уровне жизни в стране.

Центробанк России выпустит релиз по международным резервам.

В США в четверг выйдет важный релиз по базовым заказам на товары длительного пользования. Это одна из реперных точек, на которые ориентируются инвесторы, оценивая общую силу экономики (а значит, и примерные сроки подъема ставки ФРС). В четверг же выйдет и число первичных заявок на получение пособий по безработице, что тоже крайне важно в преддверии новой, теперь уже октябрьской встречи FOMC. Сейчас мало кто из инвесторов надеется на октябрьское повышение ставки, но за выходом важнейших статистических данных все равно все следят, затаив дыхание.

Еще одна «бомба» дня в четверг — статистика по продажам нового жилья в Америке за август.

И, наконец, на рубеже четверга и пятницы, в 0.00, с речью выступит председатель ФРС, Джанет Йеллен. В ее речи участники рынка будут тщательнейшим образом выискивать хоть какие-нибудь намеки на сроки повышения ставки американского регулятора.

Пятница, 25 сентября, начнется с публикации общенационального базового индекса потребительских цен в Японии за август. Показатель инфляции очень важен для оценки работы регулятора, его усилий по раскачке инфляции.

В Германии перед общественностью выступит глава Бундесбанка, Йенс Вайдман. От его речи ждут не только сугубо экономических вопросов, но и оценки кризиса мигрантов: Германия страдает от нашествия беженцев сильнее остальных европейских стран.

В США выйдет обновленная цифра ВВП в квартальном выражении за 2 квартал. Ожидается, что экономика выросла на 3,7% по сравнению с первым кварталом. Также на Уолл-стрит ждут релиза PMI в сфере услуг за сентябрь, индекса ожиданий потребителей от Мичиганского университета и ряд цифр по инфляционным ожиданиям.