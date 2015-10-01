Итоги III квартала для мировой экономики: эффект китайского домино

И развивающиеся, и развитые рынки по-прежнему ощущают на себе отголоски эпических событий в Китае, разыгравшихся в третьем квартале. Кажется, широкая распродажа на фондовом рынке Поднебесной, которая с грохотом обрушила развивающиеся рынки, демонстрирует признаки распространения.

Корень тревоги инвесторов — экономика Китая, которая в 2015 году растет самыми медленными темпами за последние шесть лет. Еще одна важная причина для беспокойства — ожидание подъема ставки в США, который уже давно анонсирует ФРС.



Китай — крупнейший мировой импортер многих видов сырья. Поэтому его замедление оказало катастрофичное влияние на сырьевые рынки и надавило на мировую торговлю ресурсами. Это и стало причиной того, что, как карточный домик, начинают складываться экономики других развивающихся стран.

Многие менеджеры крупных инвестиционных фондов до сих уверены, что рынки США и некоторых других развитых стран выдержат китайский встречный ветер без особого ущерба для себя. Другие скептически оценивают их оптимизм.

Обвал Glencore Plc и рост корпоративных банкротств по всему миру может сигнализировать о новой фазе спада, который начиная с середины лета потряс финансовые рынки по всему миру.

Некоторые эксперты говорят: «Мы фокусируемся на Китае и развивающихся рынках как на главном источнике риска для экономики США и глобального рынка в целом. Если американская экономика начнет сжиматься, причиной будут именно EM во главе с Китаем».

В среду руководство МВФ снова объявило о понижении оценки роста мировой экономики. По оценкам Института международных финансов, глобальные инвесторы в течение третьего квартала вывели из акций и облигаций развивающихся рынков $40 млрд. Это самый крупный отток начиная с IV квартала 2008 года.

В третьем квартале индекс MSCI Emerging Markets упал на 20%. Это худший результат индекса развивающихся экономик, начиная с III квартала 2011 года.

Всемирный индекс MSCI, отслеживающий акции развитых стран, упал в течение квартала на 9,3%. Американский индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 7,6%.

Глобальный индекс GBI-EM от JP Morgan, который для развивающихся экономик является ориентиром по рынку облигаций, номинированных в национальных валютах, демонстрирует спад на 12%. Таким образом, индекс показал худший квартал с самого начала своего существования в 2003 году.

«Период оптимизма о перспективах роста на развивающихся рынках — позади», — говорит Нейл Шеринг, руководитель отдела развивающихся рынков в Capital Economics, и добавляет: — «Настроения инвесторов омрачились. Управляющие фондами сомневаются относительно здоровья развивающихся рынков: начиная от Мексики и Польши, и заканчивая более проблемными зонами — такими, как Бразилия и Турция».

Но полномасштабный кризис, подобный тому, что ударил по развивающимся странам в конце 1990-х, вряд ли наступит. По словам большинства экономистов, от него мир уберегут широкое внедрение плавающих валютных ставок и накопление крупных валютных резервов.

Китай приложил огромные усилия, чтобы остановить падение юаня, девальвация которого 11 августа вызвала приступ потрясения на финансовых рынках. С тех пор юань отыграл более половины своих потерь к доллару. Это, по мнению некоторых аналитиков, удержит распродажи на развивающихся рынках от серьезного обвала в краткосрочной перспективе.

Однако тот ущерб, который уже получен, очень существенный.

Слабая национальная валюта повышает конкурентоспособность экспортного сектора страны, но делает для нее более дорогими долларовые кредиты. Слабость валюты подогревает инфляцию и, конечно же, снижает покупательную способность потребителей в этой стране.

Худшими валютами в III квартале стали бразильский реал (-22% к доллару), рэнд ЮАР (-12%) и малайзийский ринггит (-14%).

Эти три страны — крупнейшие поставщики сырьевых товаров в Китай. Поэтому они получают дополнительный удар от низкого спроса и от снижения цен на сырье. Индекс S&P GSCI, который отслеживает корзину из 24 товаров, в конце августа достиг самого низкого значения за шесть лет, и по-прежнему остается на этом уровне.

Одна из жертв удешевления сырьевых товаров — Glencore, цена акций которой рухнула в понедельник. Фоном послужила обеспокоенность относительно огромной долговой нагрузки. Беды Glencore добавили инвесторам беспокойств: они показали, что разгром развивающихся рынков и сырьевых бирж очень мощно влияют на глобальную финансовую систему.

В сентябрьском своем отчете Банк международных расчетов предупредил о надвигающемся банковском кризисе в итоге высочайшей закредитованности на некоторых развивающихся рынках. Самый высокий коэффициент задолженности частного сектора в отношении к ВВП — у Китая, он составляет 25%. Затем идут Турция с 17% и Бразилия с 16%. Замедление роста может подорвать платежеспособность этих должников, поднимая долю проблемных кредитов для банковского сектора этих стран.

Исторически сложилось так, что страна с подобным коэффициентом выше 10% имеет 66%-ные шансы на «серьезные банковские деформации» в течение трех ближайших лет. Об этом предупреждает Банк Международных Расчетов.

Объем рынка корпоративных долговых облигаций с 2009 по 2014 гг удвоился до рекордного уровня более чем в $2,4 трлн. В Бразилии в течение первой половины 2015 года уже 10 компаний объявили по дефолту по этому долгу. Для сравнения: за весь 2014 год таких компаний в стране набралось только 6. Это неудивительно: Бразилия борется с глубокой рецессией, высокой инфляцией и пытается ликвидировать последствия крупного коррупционного скандала, связанного с ее государственной нефтяной компанией.

Если ФРС увеличит краткосрочную процентную ставку до конца 2015 года (в соответствии с ожиданиями большинства), это еще сильнее увеличит затраты по займам на развивающихся рынках и, вероятно, столкнет в дефолт еще больше заемщиков.

Сильная корпоративная закредитованность — только одна из причин того, почему экономисты и политики все сильнее беспокоятся по поводу Китая.

Эксперты по азиатским рынкам комментируют, что оптимистично смотрят на способность китайского правительства усилить рост в краткосрочной перспективе (с учетом огромных ресурсов Китая и сильного государственного регулирования экономики). Однако по вопросу долгосрочных перспектив страны есть большие сомнения. Если правительство продолжит использовать кредиты и монетарное стимулирование и будет откладывать фискальные реформы, необходимые для экономики, то это вызовет массу проблем в дальнейшем.

«Мир смотрит на Китай все пристальнее», — говорит Джорди Виссер, директор по инвестициям из хедж-фонда Weiss Multi-Strategy Advisers LLC. Господин Виссер проводит параллели между тем, как китайское правительство позволило девальвировать в августе юань — и решением правительства США позволить рухнуть Lehman Brothers в 2008 году. И то, и другое событие отправило ударные волны по всему миру. «Мы по-прежнему недооцениваем глобализацию, которая связала все экономики в одну систему. Мы не понимаем, как сильно мы зависим друг от друга», — говорит он.