Анонс важных событий и календарь макростатистики на неделю с 12 по 16 октября

На этой неделе, выйдет целый ряд важных экономических отчетов в США и Китае. Набирает обороты и сезон корпоративной отчетности.

Сегодня, 12 октября, в Канаде отмечается День благодарения, в Японии — День физкультуры. Рынки этих стран закрыты.

Впрочем, понедельник выдался спокойным днем практически на всех мировых рынках. Ожидается лишь несколько вербальных интервенций: с заявлениями выступают члены FOMC Деннис Локхарт, Чарлз Эванс и Лайал Брейнард. В их словах участники рынка пытаются «отловить» намеки на то, каковы все же шансы на повышение процентной ставки ФРС США до конца 2015 года.

Ожидается также речь главы Банка Канады, Стивена Полоза.

Во вторник, 13 октября, на рынках будет куда более оживленно. В Японии выйдут «минутки» заседания регулятора. Поскольку никаких сюрпризов последняя встреча Банка Японии не принесла, то и ее протоколы будут встречены довольно спокойно, но за курсом иены стоит последить: вдруг участники рынка заметят в протоколах нечто неожиданное.

В Китае выйдет очень важный блок данных, одно из главных событий наступившей недели. Это объем экспорта и импорта за сентябрь в годовом выражении и сальдо торгового баланса. Эта статистика должна продемонстрировать мировым рынкам, насколько сильно замедлились «входные и выходные» процессы во второй по величине мировой экономике. От китайской статистики напрямую будет зависеть положение на товарно-сырьевых рынках, поэтому завтра внимание — на нефть и промышленные металлы, одним из крупнейших потребителей которых является Китай.

Затем внимание участников рынка переместится в Европу. Здесь выйдет ИПЦ (индекс потребительских цен) в Германии и Великобритании за сентябрь. Это очень серьезные данные, характеризующие инфляцию в еврозоне и в Британии. Внимание рынков сразу же после выхода этой статистики переместится на фунт и на евро. Если данные из Лондона покажут ИПЦ выше ожидаемого (а ожидается 0,0%, без изменений по сравнению с прошлым месяцем), то фунт имеет все шансы подрасти на оптимизме по поводу подъема процентной ставки Банка Англии.

В Германии, а также по еврозоне в целом выйдет индекс экономических настроений от ZEW. Здесь стоит обратить внимание на фондовый рынок региона.

В США будет обнародован отчет об исполнении федерального бюджета США за сентябрь, выступит с речью Джеймс Буллард (это будет уже третья интервенция из FOMC с начала недели), а также выйдет Redbook (индекс розничных продаж).

Сезон большой отчетности на этой неделе продолжится выходом квартальных результатов Intel, Johnson&Johnson, JP Morgan Chase. Поэтому Уолл-стрит во вторник будет двигаться еще и за счет этих тяжеловесов рынка.

В среду, 14 октября, будет опубликован ИПЦ в Китае. Это второй важнейший релиз недели. Из индекса потребительских цен участники рынка смогут сделать вывод о том, насколько эффективны меры, принимаемые Пекином вот уже два месяца подряд для нормализации экономических показателей.

Парад ИПЦ продолжится в Европе: соответствующие индексы будут опубликованы во Франции, Испании и Италии. Здесь будут оценены результаты программы QE Марио Драги и то, насколько она способна разогнать инфляцию до целевого уровня.

Важные данные по рынку труда выйдут в Великобритании: уровень безработицы, изменение числа заявок на пособие по безработице и средний уровень заработной платы. Если данные окажутся не хуже прогнозных, это даст повод для оптимизма по отношению к росту ставки Банка Англии.

По еврозоне в целом выйдет отчет по объему промпроизводства за август.

В США будут выпущены сразу три ключевых параметра: базовый индекс розничных продаж, индекс цен производителей и объем розничных продаж. По этим данным ФРС будет ориентироваться в плане того, насколько сильна в стране инфляция и есть ли предпосылки для скорейшего (до конца 2015 года) подъема процентной ставки. Эти релизы сосредотачивают внимание инвесторов на курсе доллара.

Впрочем, и данные по объему товарно-материальных запасов, и цифры по недельным запасам нефти (по данным API) относятся к числу ожидаемых: от них будет зависеть поведение рынка энергоносителей.

На фронте корпоративной отчетности ожидаются результаты III квартала в Wells Fargo и Netflix.

Четверг, 15 октября, в Азиатско-Тихоокеанском регионе пройдет достаточно активно. Здесь выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в Новой Зеландии.

Данные с рынка труда в Австралии могут повлиять на отношения в паре AUDUSD.

Япония, экономика №2 в регионе, опубликует данные по объему промышленного производства. Учитывая, что японское высокотехнологичное производство — основная статья экспорта в стране, эти цифры, в случае, если сильно будут отличаться от прогнозов, смогут повлиять и на курс USDJPY, и на состояние фондового рынка страны.

В США продолжится публикация ключевых показателей инфляции, и в четверг выйдет базовый индекс потребительских цен — едва ли не главное мерило инфляции в стране.

Еще один важный индикатор экономики — индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь. Предполагается, что он снизился на 1% (сказывается сезонность и общий экономический микроклимат).

Энергетические рынки будут ждать официального отчета об объемах природного газа, запасах сырой нефти и дистиллятов по данным IEA.

Сезон отчетности продолжат Goldman Sachs, Mattel, Philip Morris, Unilever.

И, наконец, в пятницу, 16 октября, активность на рынках снизится.

День начнется в Новой Зеландии публикацией ИПЦ за III квартал.

Базовый ИПЦ будет опубликован по еврозоне — внимание на EURUSD и на состояние фондовых площадок единого валютного пространства.

В США выйдут цифры по объему промпроизводства.

Фондовые инвесторы ожидают отчетности General Electric за III квартал.



