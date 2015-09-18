Глобальное замедление роста: дешевые деньги не помогли

После финансового кризиса конца 2000-х центробанки ввели в мировую экономику около 8 трлн долларов. Несмотря на это, темпы глобального роста остаются медленными.

Рыночные потрясения и слабая экономическая картина мира привела ФРС к решению не отступать от прежней политики. Всякий раз подтверждается один и тот же урок: дешевые деньги не могут решить мировые экономические проблемы.

Во вчерашнем заявлении ФРС отмечаются позитивные изменения внутри экономики США, в том числе рост расходов домохозяйств и инвестиций в бизнес. Но власти опасаются, что условия за рубежом надавят на экономический рост в США и усилят давление на ближайшие перспективы по инфляции. Йеллен совершенно правильно отмечает «значительные экономические взаимосвязи между США и остальным миром».

В своем беспокойстве она подчеркивает то, что мягкая денежно-кредитная политика стала особым ответом на экономический спад. Правительства не используют передышку с низкими процентными ставками для обновления своих экономик и капитального ремонта финансовой политики. Раджан Рагхурам, глава Резервного банка Индии, говорит: «Финансы, особенно вкладываемые центробанками, - в действительности всего лишь своеобразная смазка для экономической машины. Они не могут быть полноценным драйвером роста».

С начала финансового кризиса в 2007 году средняя ключевая процентная ставка, установленная центробанками, упала примерно на 4 процентных пункта в развитых странах и на 2 пункта на развивающихся рынках. Центробанки также скупили примерно 10% от мировой эмиссии облигаций и других активов, чтобы подтолкнуть рост в посткризисный период.

Тем не менее, темпы роста мировой экономики категорически не оправдывали ожиданий. В апреле 2010 года МВФ прогнозировал, что глобальный рост за 2011 — 2014 гг составит 4,5% в год. По факту он составил только 3,6% годовых. Сейчас МВФ пересмотрел прогноз роста на 2015 год до 3,3%, по сравнению с 3,8%-ным ожиданием год назад.

Глобальная проблема заключается не только в снижении спроса, но и в более слабом потенциале производства товаров и услуг.

Отягощенные долгами, страны еврозоны пытаются сократить безработицу и оживить инвестиции и кредитование бизнеса. Япония до сих пор не может справиться с факторами, тянущими экономику вниз. Китай, Бразилия, Турция и ряд других крупных развивающихся рынков достигли своих пределов: их экономика больше не может расширяться без радикальных реформ.

По всему миру снижение роста населения трудоспособного возраста подрывает потенциальные темпы роста. Ведь возможности экономики к расширению зависят от трех факторов: наличия рабочей силы, ноу-хау и капитала.

Многие реформы, необходимые для того, чтобы сделать экономику более конкурентоспособной, инновационной и продуктивной — такие, как «расконсервация» закрытых для рынка секторов и перерегулирование рынков труда — часто сталкиваются с сильной политической оппозицией. На фоне высоких уровней задолженности правительства тоже затрудняются увеличить расходы или находить финансирование, необходимое для развития инфраструктурных проектов, особенно тех, которые окупятся не скоро.

Тот факт, что США готовятся к повышению процентной ставки, при том, что экономика расширяется относительно прохладными темпами, — одно из следствий потенциального замедления роста. Центробанк готовится к этому шагу в основном потому что уровень безработицы в стране упал почти к докризисным уровням, а вовсе не потому что экономика получила сильный отскок в общей экономической продуктивности. В четверг ФРС понизила свой долгосрочный прогноз роста с 2,0% - 2,3% до 1,8% - 2,2%.

Проблема снижения потенциала роста особенно остро стоит для Китая и стран, привязанных к его экономике. Замедление азиатского роста подпитывает опасения среди многих зарубежных экономистов. Более того, многие эксперты предполагают, что Китай завышает свою статистику, и в действительности темпы роста в стране на несколько процентных пунктов ниже, чем официальный целевой уровень правительства в 7% на 2015 финансовый год.

Исследовательское подразделение Citigroup в настоящее время предупреждает частных клиентов банка, что замедление в Китае увеличивает риск сползания в рецессию всей мировой экономики. Пекин же не устает заявлять, что сейчас перестраивает свою экономику с экспортно ориентированной модели к той, которая будет опираться на внутреннее потребление.

В совокупности МВФ ожидает, что потенциал производства в странах с развитыми экономиками будет расти только на 0,3 процентного пункта в течение ближайших нескольких лет, и в конечном итоге составит только 1,6%. Это значительно ниже, чем 2,2%, зафиксированных до финансового кризиса. Емкость роста основных развивающихся рынков с тех пор сократилась от докризисного уровня на 2 процентных пункта до 5,2%.

Тем не менее, относительно устойчивый, хоть и медленный, рост в США дает ФРС некоторую опору для нормализации политики. Однако страна все еще сталкивается со многими теми же проблемами, что характерны и для других стран — в том числе с замедлением роста численности трудоспособного населения и слабым развитием бизнеса. Ужесточение монетарной политики начнется при одном из самых медленных темпов роста за всю историю циклов повышения ставки ФРС.

Даже если рост ставки будет постепенным, другие страны будут сталкиваться с дальнейшим ослаблением перспектив роста, а другие центробанки будут продолжать смягчение своих монетарных политик. Экономисты предсказывают длительный период турбулентности в глобальном масштабе. Развивающиеся же экономики, судя по всему, ожидает дальнейшее падение кредитных и финансовых рынков.