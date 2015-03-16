Системы онлайн-платежей: облачные технологии "снимут кассу"

«Облачные
компании» завершают век бумажных счетов
и платежей в мировом и американском бизнесе. Интересное исследование проведено компанией Crone Consulting, а агентство Bloomberg еще и знакомит своих читателей с рынком облачных технологий. Думаю, это будет кому-нибудь интересно. Из шокировавшей лично меня информации - то, что ни одна компания на этом рынке пока не занимает более 5% его объема, а значит, именно в этой отрасли будет происходить масса интересного уже в ближайшие годы.
Без бумажки ты букашка...
В то время как потребители продолжают увеличивать долю использования дистанционных платежных сервисов — от онлайн-банкинга до Apple Pay — множество американских компаний по-прежнему «женаты» на бумаге. Американский бизнес до сих пор делает более половины своих транзакций на бумаге. Таковы данные исследовательской компании Crone Consulting.
Федеральное
правительство, банки и крупнейшие
компании инвестируют огромные средства
в сервера, программное обеспечение и
персонал для более эффективного
проведения платежей. Малые предприятия
пока практически выключены из этого
процесса, но есть признаки того, что
скоро всё изменится. В
процессе подготовки, утверждения,
доставки бумажных документов бизнес
должен потратить 5 — 25 долларов на выдачу
бумажного чека, в сравнении с 1 — 2$
за тот же платеж в электронном
виде, согласно средним оценкам. В
последние несколько лет ЕС и даже
правительства в Латинской Америке
начали стимулировать бизнес и прямо
требовать перехода на цифровые
счет-фактуры. В США ничего подобного не
производится. Аналитик Celent Гаррет
Лодж говорит, что США на 20 — 30 лет отстала
от многих других стран с точки зрения
«любви к бумаге».
... но с машиной — человек!
Внутренний
рынок бизнес-ориентированного программного
обеспечения и услуг удаленной оплаты
вырос на 10% в 2014 году и получит еще 10% в
этом году, по оценкам все того же
агентства. Рост обусловлен увеличением
количества предложений, при которых не
нужны дорогие серверы и закупка мощностей:
все данные хранятся в облачных системах,
для соединения с которыми требуется
только подключение к Сети.
Технологии эти развиваются в геометрической прогрессии. «Мы видим огромные возможности для B2B-платежей, потому что они опережают свое время», — говорит Дрю Хоффлер, старший директор по финансовым решениям платформы SAP Ariba. Бизнес-ориентированный софт Ariba, который разрабатывается немецким концерном SAP, стоит в крупных компаниях по всему миру и за минувший год обработал платежей на 5 млрд долларов.
В
сентябре 2014 года производитель принтеров
и провайдер бизнес-услуг Lexmark
International купил онлайн-платежную
систему Readsoft. В феврале
были сделаны рекордные вложения в
платежный сервис Bill.com. 11-миллионные
инвестиции получил облачный сервис
MineralTree. До сих пор ни одна
компания на этом рынке не имеет более
5%, по словам Генри Джеймса, управляющего
директора PayStream Advisors. Главный
исполнительный директор Bill.com, Рене
Ласерт, говорит, что его компания может
рассмотреть возможность IPO в
2017 году.
Конкуренция — основа эволюции
Все «облачные» провайдеры имеют широкий спектр бизнес-моделей. Кто-то подписывает на свои услуги предприятия напрямую, кто-то делают то же самое, плюс продают свои услуги по обработке запросов в банк-клиентах. Некоторые компании взимают плату за транзакцию, другие исходят из ежемесячных объемов сделок.
Облачные проекты разрабатываются с учетом совместимости программ, которые будут «насаживаться» в облака. К примеру, AvidXchange утверждает, что ее облако работает примерно с сотней разновидностей программного обеспечения. Между тем, ранее электронные платежные системы заставляли финансовых работников записывать акты аудита и счета-фактуры минимум по два раза, если программы, используемые в «облаке» и внутри компании, были несовместимы между собой.
Использование облачного программного обеспечения бухгалтер может отправить запрос руководителю, взять у него цифровую подпись, запротоколировать транзакцию и отправить платеж на автоматическую обработку. Результат — минимизация времени и кадровых ресурсов.
Электронные системы обеспечивают высокий уровень детализации, который не может быть получен при простой выдаче чека. Предприятия часто одним чеком покрывают сотни различных счетов-фактур. Онлайн-оплата при этом обеспечит необходимую детализацию: к примеру, AribaPay позволяет пользователям устанавливать десятки страниц правил по скидкам и прочим особенностям тех или иных платежей в зависимости от размера заказа и т. п.
Некоторые
производители софта для оплаты предлагают
дополнительные функции — на рынке
начинается отстройка от конкурентов.
ACI Worldwide позволяет
пользователям пополнять счета через
видео и личные сообщения. Basware
открывает своеобразный
онлайн-аукцион, на котором компания
может продать долговые обязательства
коллекторам. Скоро онлайн можно будет
получать кредиты.
Волков бояться - в лес не ходить
Большинство «облачных» компаний зашифровывает данные. Тем не менее, недавние корпоративные скандалы со взломами будут удерживать многие фирмы от онлайн-транзакций еще много лет (если не всегда). Посмотрите на новости: Target, Home Depot, JPMorgan и другие компании уже пострадали от «облачных» взломов. Это пугает людей, которые знали, как защитить себя при бумажной бухгалтерии, а как защититься от взломщиков — не знают.
Несмотря на это, конкуренция среди онлайн-платежных систем, вероятно, будет жесточайшей уже в ближайшем будущем, потому что прибыль в отрасли достигает 50% в год. Миллиарды платежей до сих пор осуществляются в мире «на бумаге»: это мозный стимул для платежных систем. Это огромнейший неосвоенный рынок, который только-только начинает развиваться.