Системы онлайн-платежей: облачные технологии "снимут кассу"

«Облачные компании» завершают век бумажных счетов и платежей в мировом и американском бизнесе. Интересное исследование проведено компанией Crone Consulting, а агентство Bloomberg еще и знакомит своих читателей с рынком облачных технологий. Думаю, это будет кому-нибудь интересно. Из шокировавшей лично меня информации - то, что ни одна компания на этом рынке пока не занимает более 5% его объема, а значит, именно в этой отрасли будет происходить масса интересного уже в ближайшие годы.



Без бумажки ты букашка...

В то время как потребители продолжают увеличивать долю использования дистанционных платежных сервисов — от онлайн-банкинга до Apple Pay — множество американских компаний по-прежнему «женаты» на бумаге. Американский бизнес до сих пор делает более половины своих транзакций на бумаге. Таковы данные исследовательской компании Crone Consulting.

Федеральное правительство, банки и крупнейшие компании инвестируют огромные средства в сервера, программное обеспечение и персонал для более эффективного проведения платежей. Малые предприятия пока практически выключены из этого процесса, но есть признаки того, что скоро всё изменится. В процессе подготовки, утверждения, доставки бумажных документов бизнес должен потратить 5 — 25 долларов на выдачу бумажного чека, в сравнении с 1 — 2$ за тот же платеж в электронном виде, согласно средним оценкам. В последние несколько лет ЕС и даже правительства в Латинской Америке начали стимулировать бизнес и прямо требовать перехода на цифровые счет-фактуры. В США ничего подобного не производится. Аналитик Celent Гаррет Лодж говорит, что США на 20 — 30 лет отстала от многих других стран с точки зрения «любви к бумаге».



... но с машиной — человек!



Внутренний рынок бизнес-ориентированного программного обеспечения и услуг удаленной оплаты вырос на 10% в 2014 году и получит еще 10% в этом году, по оценкам все того же агентства. Рост обусловлен увеличением количества предложений, при которых не нужны дорогие серверы и закупка мощностей: все данные хранятся в облачных системах, для соединения с которыми требуется только подключение к Сети.



Технологии эти развиваются в геометрической прогрессии. «Мы видим огромные возможности для B2B-платежей, потому что они опережают свое время», — говорит Дрю Хоффлер, старший директор по финансовым решениям платформы SAP Ariba. Бизнес-ориентированный софт Ariba, который разрабатывается немецким концерном SAP, стоит в крупных компаниях по всему миру и за минувший год обработал платежей на 5 млрд долларов.

В сентябре 2014 года производитель принтеров и провайдер бизнес-услуг Lexmark International купил онлайн-платежную систему Readsoft. В феврале были сделаны рекордные вложения в платежный сервис Bill.com. 11-миллионные инвестиции получил облачный сервис MineralTree. До сих пор ни одна компания на этом рынке не имеет более 5%, по словам Генри Джеймса, управляющего директора PayStream Advisors. Главный исполнительный директор Bill.com, Рене Ласерт, говорит, что его компания может рассмотреть возможность IPO в 2017 году.



Конкуренция — основа эволюции



Все «облачные» провайдеры имеют широкий спектр бизнес-моделей. Кто-то подписывает на свои услуги предприятия напрямую, кто-то делают то же самое, плюс продают свои услуги по обработке запросов в банк-клиентах. Некоторые компании взимают плату за транзакцию, другие исходят из ежемесячных объемов сделок.

Облачные проекты разрабатываются с учетом совместимости программ, которые будут «насаживаться» в облака. К примеру, AvidXchange утверждает, что ее облако работает примерно с сотней разновидностей программного обеспечения. Между тем, ранее электронные платежные системы заставляли финансовых работников записывать акты аудита и счета-фактуры минимум по два раза, если программы, используемые в «облаке» и внутри компании, были несовместимы между собой.

Использование облачного программного обеспечения бухгалтер может отправить запрос руководителю, взять у него цифровую подпись, запротоколировать транзакцию и отправить платеж на автоматическую обработку. Результат — минимизация времени и кадровых ресурсов.

Электронные системы обеспечивают высокий уровень детализации, который не может быть получен при простой выдаче чека. Предприятия часто одним чеком покрывают сотни различных счетов-фактур. Онлайн-оплата при этом обеспечит необходимую детализацию: к примеру, AribaPay позволяет пользователям устанавливать десятки страниц правил по скидкам и прочим особенностям тех или иных платежей в зависимости от размера заказа и т. п.

Некоторые производители софта для оплаты предлагают дополнительные функции — на рынке начинается отстройка от конкурентов. ACI Worldwide позволяет пользователям пополнять счета через видео и личные сообщения. Basware открывает своеобразный онлайн-аукцион, на котором компания может продать долговые обязательства коллекторам. Скоро онлайн можно будет получать кредиты.



Волков бояться - в лес не ходить



Большинство «облачных» компаний зашифровывает данные. Тем не менее, недавние корпоративные скандалы со взломами будут удерживать многие фирмы от онлайн-транзакций еще много лет (если не всегда). Посмотрите на новости: Target, Home Depot, JPMorgan и другие компании уже пострадали от «облачных» взломов. Это пугает людей, которые знали, как защитить себя при бумажной бухгалтерии, а как защититься от взломщиков — не знают.

Несмотря на это, конкуренция среди онлайн-платежных систем, вероятно, будет жесточайшей уже в ближайшем будущем, потому что прибыль в отрасли достигает 50% в год. Миллиарды платежей до сих пор осуществляются в мире «на бумаге»: это мозный стимул для платежных систем. Это огромнейший неосвоенный рынок, который только-только начинает развиваться.