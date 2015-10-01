Америка закрылась в плюсе, но по итогам квартала индексы сильно упали

Фондовые рынки в среду показали небольшой рост по итогам сессии, но в целом третий квартал индексы США завершили самым сильным снижением за последние 4 года. Инвесторы все еще не представляют, когда конкретно ФРС собирается поднимать ставки, а ослабление экономического роста в Китае тоже угрожает американским рынкам.

Так, по итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,47%, Standard & Poor's 500 — на 1,91%, Nasdaq Composite — на 2,28%. По итогам квартала Standard & Poor's 500 потерял 6,9%, Dow Jones — 7,6%. Хуже всего показали себя акции нефтяных и горнодобывающих компаний, потому что инвесторы боялись падения спроса на сырье из-за ухудшения ситуации в Китае.

Лучше всего в среду почувствовали себя компании сферы здравоохранения, особенно подросли акции биотехнологических компаний, серьезно просевшие на прошлых сессиях. Кроме того, хорошо выросли акции энергетических и сырьевых компаний.

Торги 30 сентября все 10 основных отраслевых групп индекса S&P 500 завершили подъемом — таким образом, день не стал самым худшим для индекса, как говорили аналитики. "Мы наблюдали восстановление котировок акций, серьезно подешевевших за последнее время, в частности, бумаг биотехнологических компаний", - говорит вице-президент по фондовым рынкам из Eaton Vance Management в Бостоне Лью Пьантедоси.

"Я думаю, что американская экономика идет в верном направлении, и фондовый рынок развернется к росту в четвертом квартале, - считает аналитик National Alliance Capital Markets Эндрю Бреннер. - Я не удивлюсь, если рынок акций пройдет свое дно в первую неделю октября. Затем, я думаю, ситуация изменится к лучшему, учитывая хорошую динамику экономики США".

Вчерашние отчеты из США показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в США в сентябре выросло на 200 тыс. (прогноз был на 190 тыс.). Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,955 млн баррелей (прогноз — 0,102 млн).

В лидерах роста в среду были акции компаний Chevron (+3,45%), Intel (+3,08%), Walt Disney (+2,8%), Nike (+2,76%), General Electric (+2,65%), Apple (+1,14%), Microsoft (+1,89%). Несильно упали акции Procter&Gamble (-0,47%).