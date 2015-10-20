Европейские индексы снижаются во вторник, но отчетность корпораций оптимистичная

Во вторник, впервые за четыре дня, падают европейские фондовые индексы. К 17.00 мск DAX снизился на 0,35%; FTSE 100 — на 0,41%; CAC 40 – на 1,03%. Сводный индекс Euro Stоxx 50 опустился к настоящему моменту на 0,80%, еще один общеевропейский индикатор — Stoxx Europe 600 — расширил свои потери до 0,6% в послеобеденных торгах. Большинство секторов ушло на негативную территорию.

Глобальный нефтяной рынок во вторник продолжает держаться вокруг флэт-линии, тщетно пытаясь восстановиться от резкого спада в понедельник, когда обе эталонных марки потеряли более 3%. Сейчас, к 17.00, декабрьский фьючерс на Brent стоит $48,59; WTI с поставкой в декабре чуть подорожала до $46,55. Восстановиться ценам не дают продолжающееся перепроизводство нефти и опасения о слабом здоровье мировой экономики. В связи с этим, европейские нефтяные компании сегодня снижали свою капитализацию. Tullow Oil потеряла к данному моменту целых 7,7%. Seadrill и Total снизились на 3,7% и 2,2% соответственно.

Страдают не только нефтяники: акции всех компаний, добывающих основные ресурсы, снизились на свежих опасениях по Китаю. Среди них Anglo American, Antofagasta и BHP Billiton.

Однако в фокусе не только глобальные новости, но и парад корпоративной отчетности. Во вторник о своих результатах работы в III квартале рассказал софтверный гигант SAP (Германия). Его операционная прибыль выросла на 19%, а капитализация к настоящему моменту (17.05 мск) увеличилась на 1%.

Акции Asos, британского онлайн-ритейлера, подорожали на 8,64% на оптимистичной отчетности за первое полугодие.

Швейцарская биотехнологическая компания Actelion увеличила капитализацию на 3,7% после того, как рассказала, что планирует увеличить прибыль за год на 20%, что существенно выше прогнозов.



