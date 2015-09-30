Индексы Уолл-стрит двигались во вторник разнонаправленно

Во вторник Nasdaq Composite потерял 0,59%; S&P 500 вырос на 0,12%; Dow Jones прибавил 0,3%.

В ходе сессии S&P 500 падал, но ближе к ее окончанию сменил настроение и сумел удержаться в зеленой зоне. За текущий квартал индикатор потерял 8,7%. Это самое серьезное снижение начиная с 2011 года. Вчера был снижен прогноз для S&P 500 от аналитического отдела Goldman Sachs: ослабление глобального роста и продолжение периода дешевой нефти негативно сказываются на движении индекса. На конец 2015 года прогноз снижен с 2100 до 2000 пунктов. Впрочем, высокая волатильность на рынке — своего рода норма в преддверии изменения монетарной политики.

Самые оптимистичные результаты показал медицинский сектор. Medtronic Plc и Bristol-Myers Suibb прибавили более 2,5%; Johnson&Johnson – 1,8%.

А вот биотехнологический подындекс Nasdaq — Nasdaq Biotech – опустился на 0,6%, а всего за сентябрь потерял 15%. Mylan NV подешевел на 2,6%, Allergan – на 1,1%.

Yahoo! Inc подтвердила, что собирается сделать свою 22-миллиардную долю в Alibaba отдельной компанией. На этих новостях ее акции подорожали на 2,4%. Зато Apple подешевела на 3%; PayPal — на 5%; Facebook – на 2,9%.



