Европейские индексы снизились во вторник на слабых китайских данных

Во вторник DAX потерял 0,86%; CAC 40 снизился на 0,97%; FTSE 100 ослаб на 0,45%. Сводный индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 опустился на 0,97%. Причиной всеобщего спада европейских фондовых индикаторов стали слабые китайские данные по импорту, замедление автопромышленного сектора и снижение капитализации горнодобывающих компаний.

Неопределенные настроения подкреплялись статистикой: так, индекс экономических настроений ZEW в Германии снизился в октябре до самого низкого уровня за прошедший год.

И все же, несмотря на всеобщее уныние, были и взлеты. SABMiller подорожала сразу на 9% после того, как с пятого раза все-таки приняла предложение о поглощении конкурирующей компанией Anheuser-Bush InBev (которая, в свою очередь, прибавила 1,7%). Сделка между двумя пивоварами может стать крупнейшей сделкой года и отражает тенденцию объединения крупных бизнесов для открытия неограниченного доступа на новые рынки.

SAP, крупнейший производитель программного обеспечения в Европе, сообщил о росте операционной прибыли на 19% в III квартале. Это оказалось выше ожиданий большинства аналитиков. В итоге акции компании выросли на 5,4%.