МВФ предупреждает: ралли доллара угрожает глобальной стабильности

Согласно заявлению из МВФ, дальнейшее повышение курса доллара может «значительно ослабить» рост экономики США и надавить на развивающиеся рынки. Сегодня МВФ вновь повторил свою рекомендацию о том, что ФРС не должна до 2016 года повышать свою процентную ставку. Это может вызвать новое ралли доллара с дестабилизирующими последствиями в глобальном масштабе.

За последний год курс доллара вырос к корзине основных валют более чем на 20%. Это являет собой заметный риск из-за расхождений между ростом в США и других странах. МВФ добавил к этому еще и прогноз устойчивого роста дефицита текущего счета до 3,5% от ВВП. Сегодня вышли официальные данные, которые показали, что сальдо торгового баланса США в мае продолжает испытывать серьезное давление сильного доллара.

Джанет Йеллен, руководитель ФРС, пообещала, что рост ставки будет медленным и постепенным. Но даже несмотря на это планы ФРС будут иметь огромные последствия по всему миру. Центробанки и министерства финансов готовятся к возможному оттоку капиталов и валютным колебаниям. Начнется «значительное и резкое изменение баланса в международных портфелях», процесс будет сопровождаться высокой волатильностью рынка и нарушением финансовой стабильности во всем мире.

Сегодня Фонд диагностировал, что доллар уже умеренно переоценен. Если валюта поднимется до «существенного завышения», расширив дефицит текущего счета до 5% от ВВП, это создаст новые риски, в том числе в развивающихся странах.