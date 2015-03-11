Сильный доллар не боится рынка и бьет остальные валюты

В глобальном раунде валютной битвы доллар выглядит как непобедимый противник. Доллар торгуется на 12-летнем максимуме против евро и 8-летнем максимуме против японской иены. Эта сила во многом означает, что экономика в Соединенных Штатах гораздо здоровее, чем в Европе, Японии и многих других частях мира. Это хорошая новость для американцев, собирающихся путешествовать за рубежом в ближайшее время. Вполне возможно, что евро может достичь паритета с долларом в не столь отдаленном будущем - один евро уже сейчас стоит около $1,07.

Растущий доллар также помогает сделать цены на импортные товары дешевле. Ищете японский автомобиль или сумочку из Италии? Теперь самое лучшее время, чтобы делать покупки. Но инвесторы принимают противоположные действия к сильному доллару. Они продают акции так быстро, как могут. Почему трейдеры так беспокоятся и отказываются от «Бенджаминов»? Есть две причины.

Большие американские фирмы, которые имеют большой поток продаж за рубежом, скорее всего, получат удар, когда сообщат свои квартальные результаты. Выручка в их международных подразделениях будет слабее, когда они переведут ее обратно в американские доллары. Microsoft, IBM, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Caterpillar — это только часть из огромного числа американских фирм, которые уже предупредили о том, что укрепляющийся доллар будет делать с их продажами и прибылью в этом году.

Тем не менее, проблемы не только у них - колебания валютных курсов могут хеджировать подкованные финансовые ведомства. Но движение валют все равно станет головной болью для бухгалтерского учета и финансовых отделов компаний. Трудно хеджировать более низкие цены. Помните, что сильный доллар также делает цены на продукты, сделанные неамериканскими компаниями, более привлекательными. Это работает в США и ​​на зарубежных рынках. Таким компаниям, как GM и Ford, сложнее конкурировать с европейскими автопроизводителями на их родной земле, если доллар продолжает ралли по отношению к евро. Hershey сильно пострадала из-за укрепления доллара, кроме того международные продажи ее конфет упали.

Укрепление доллара является одной из причин, почему Кэти Никсон, главный директор по инвестициям и управлению частным капиталом в Northern Trust, считает, что прибыль S&P 500 увеличится всего на 3% в этом году. "Скорость изменения стоимости доллара удивила многие транснациональные корпорации", - говорит она. "Сейчас куда сложнее повлиять на поведение акций".

Может ли дальше быть еще хуже? Доллар уже получил рост почти 13% по отношению к евро в этом году. Но он может подняться еще выше теперь, когда Европейский центральный банк наконец начал покупать облигации в рамках программы количественного смягчения. А Федеральная резервная система, похоже, готова поднять процентные ставки в конце этого лета.

В нынешней ситуации нужно сосредоточиться на компаниях с наименьшей зарубежной зависимостью. Проще говоря, повышение ставок должно привести к более сильной валюте. Вот почему Джордж Янг, менеджер паевых инвестиционных фондов Villere Balanced и Villere Equity, говорит, что один из способов для инвесторов защитить себя от сильного доллара - обратить внимание на более мелкие компании, которые не зависят сильно от международных рынков. "У нас в основном местные компании. Поэтому изменения в иностранной валюте нас не коснутся", - сказал он. Эта стратегия может быть хорошей какое-то время, если доллар продолжит бить евро, иену и другие валюты в валютной битве.