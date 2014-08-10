Обзор событий предстоящей недели в США

Розничные продажи, PPI, объем промышленного производства, индекс экономической активности Empire, индекс потребительских настроений Университета Мичигана, отчет по бюджету

Согласно прогнозам, дефицит федерального бюджета в июле достиг 96 млрд. долларов - разительная перемена после июньского профицита в размере 71 млрд. По оценкам СВО, поступления в бюджет составили 210 млрд. долларов, что на 5% больше, чем в июле 2013 года, однако расходы достигли 306 млрд. долларов - это на 3% больше, чем в июле 2013 года. Поступления выросли в основном за счет того, что Федрезерв перечислил в Казначейство на 450 млрд. больше, чем год назад. Рост расходов отражает увеличение затрат на соц. обеспечение, медицинское обслуживание, процентов по государственному долгу. Затраты на пособие по безработице сократились. Июльский дефицит означает, что совокупный федерального бюджета за первые 10 месяцев фискального года составил 462 млрд. долларов.

Розничные продажи, вероятно, выросли на 0.1% в июле, а показатель без учета автомобилей увеличился на 0.3%. Продажи бензина и автомобилей не лучшим образом сказались на общем показателе продаж в июле. Спустя два месяца сильных продаж общее число проданных легковых автомобилей в июле упало на 2.5% до 16.5 млн. автомобилей. Розничные цены на бензин упали на 2.2%, что отрицательно повлияло на выручку заправочных станций. Существенное снижение (до -3.% против 19.0%) в исследовании розничных цен Техаса также указывает на отрицательную динамику в розничном секторе. Между тем продажи в сетевых магазинах, вероятно, выросли по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку ISCS сообщает о "впечатляющих резульатах" по сумермаркетам, магазинам одежды и электроники, в годовом соотношении рост составил 5.4% - это максимальное значение с апреля. Мы ждем вялого роста общего показателя розничных продаж - на 0.1%. Однако без учета главного негативного фактора - продаж топлива и транспортных средств - рост составит 0.3%.

Общие деловые запасы, согласно прогнозам, выросли на 0.3% в июне после роста на 0.5% в мае. Оптовые и производственные запасы увеличились на 0.3% в отчетом периоде. Снижение розничных продаж в июне и мае, скорее всего, обусловит рост складских запасов, которые отвечают за 32% всего показателя запасов. Таким образом, июньский рост деловых запасов в июне составит 0.3%. В целом, накопление заказов, вероятно, будет значительно ниже июньских прогнозов ВЕА и, соответственно, из вклад в реальный ВВП за 2 квартал будет менее 1.7%, как предполагалось изначально.

Индекс деловой активности Empire в предыдущем месяце достиг четырехлетних максимумов на уровне 25.60, однако в этом месяце нас, вероятно, ждет снижение до 22.00, что также весьма неплохо. В июне новые заказы существенно выросли, а уровень занятости в секторе обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 20 тыс. - уже второй месяц подряд. Это говорит о сохранении позитивной динамики в августе. Между тем некоторые компоненты индекса могут снизиться в августе, учитывая очень высокие значения в предыдущие месяцы. Кроме того, прогноз по затратам на основные средства снизился в период с июня по июль, что также может негативно повлиять на индикатор ожиданий. В целом, августовское значение будет несколько ниже июльского, однако, покажет вполне оптимистичный результат - 22.00.

Индекс цен производителей (PPI), вероятно, вырос на 0.1% в июле (+1.7% в годовом исчислении), а базовый PPI увеличился на 0.2% и 1.6% соответственно. Цены на продукты питания и энергоносители, скорее всего, снизились в отчетом периоде из-за падения цен на бензин на 2.2% и снижения фермерских цен на 3.6%.. Ценовой компонент индекса ISM по секторе обрабатывающей промышленности вырос на 1.5 пунктов в июле, тогда как аналогичный показатель по сектору услуг не изменился. Базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергоносители) продолжит расти в рамках тренда, цены на услуги оценить сложнее, учитывая их месячную волатильность. И все же мы полагаем, что их рост в июне составил 0.3%. Таким образом, мы ждем роста общего июльского PPI на 0.1% в месячном исчислении и на 1.7% в годовом. Принимая во внимание ожидаемое снижение цен на продукты питания и энергоносители, мы рассчитываем на рост базового показателя на 0.2% в июне, что соответствует годовому изменению на 1.6% - это ниже предыдущего значения на уровне 1.8%.

Как мы уже отмечали ранее, новая формула расчета PPI привела к росту волатильности некоторых ценовых компонентов, в частности, это относится к ценам на услуги в розничном секторе и оптовым ценам, которые составляют около 20% индекса. Обороты торгового сектора не измеряются напрямую. как следствие, необходимо рассчитывать ценовую маржу, а не цены, полученные компаниями. Подобные индексы маржи отслеживают изменения в полученных ценах за вычетом стоимости покупки товаров у оптовых/розничных торговцев. Такая методика подчеркивает, что цены на торговые услуги чувствительны к изменениям как цен на входе, так и цен на выходе, которые сильно колеблются от месяца к месяцу. Еще один недостаток нового PPI - это малый интервал исторических данных, лишь с 2010 года. В этих условиях спрогнозировать колебания еще сложнее. Стандартное отклонение базового PPI с 2010 года составляет 0.18, тогда как волатильность базового CPI - 0.07 за тот же период. С точки зрения годовых изменений расхождение волатильности еще больше, корреляция растет (но пока все еще остается низкой - 0.33). Интересно отметить, что изменение схемы расчета PPI было обусловлено желанием снизить волатильность показателя и улучшить его корреляцицию с CPI.

Объем промышленного производства в июле, вероятно, вырос на 0.2%, а использование производственных мощностей осталось прежним, 78.1%. В июле уровень занятости в секторе обрабатывающей промышленности увеличился на 26 тыс. рабочих метс, однако количество рабочих часов сократилось на 0.5%, а количество сверхурочных часов упало на 2.9%. Хорошие показатели обеспечил существенный прирост занятости в автопроме (+15 тыс.) Высокие показатели продаж в мае и июне, а также уверенный рост рабочих мест в июле говорят о том, что в июле с конвейера сойдет больше автомобилей. В целом, объем производства секторе обрабатывающей промышленности, вероятно, продолжит расти прежними темпами, на 0.1%. Объем производства в добывающем секторе также скорее всего сохранит июньскую динамику, а вот коммунальное хозяйство продемонстрирует спад. В июне было меньше прохладных дней, чем обычно, а это значит, что объем выработки электроэнергии сократится. Общий объем промышленного производства, вероятно, вырос на 0.2% в отчетном месяце.

Предварительные данные по индекс потребительских настроений Мичиганского Университета за август могут показать рост до 82.2 по сравнению с 81.8 в июле. Уровень занятости по платежным ведомостям рос в июле неплохими темпами (+209 тыс.), хотя оказался не столь впечатляющим, как в июне (289 тыс.). Геополитическая напряженность в Украине усилила давление на рыночные настроения, что не удивительно: Штаты и Евросоюз ввели новые санкции против России, которая, в свою очередь, предприняла ответные шаги. Американские фондовые рынки продемонстрировали резкую коррекцию в конце июля и не смогли снова набрать восходящий импульс. Несмотря на отставание на рынках собственного капитала, индекс потребительских ожиданий RBC, учитывающий финансовые условия и прогнозы по расходам вырос в августе на целый пункт. Первый августовский показатель потребительского комфорта практически не изменится по сравнению с предыдущей неделей.