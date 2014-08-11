Регуляторы в сомнениях: откуда ждать кризис?

Финансовые кризисы, похоже, становятся ожидаемой частью экономического цикла, но они редко повторяют сами себя. В 1980-х гг. очагом была Латинская Америка, в конце 1990-х гг. – Россия и Юго-Восточная Азия, в 2007-2008 гг. – американские банки и рынок недвижимости. Сегодня некоторые опасаются, что новый кризис произойдет в секторе управления активами.



Компании сектора контролируют $87 трлн, крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock управляет активами в $4,4 трлн, что больше, чем на балансе любого банка-гиганта. После недавнего финансового кризиса регуляторы ужесточили правила ведения бизнеса для банков: теперь они должны иметь больше капитала и достаточный объем ликвидности, чтобы справиться с краткосрочным давлением. Но это может быть актом “последнего и решительного боя”.



Имея ситуацию, когда банки резко снизили выдачу кредитов, компании все активнее обращаются к долговым инструментам (которые в основном принадлежат инвестиционным фондам) для кредитования, пишет британский журнал The Economist. Компании по управлению активами уже становились причиной финансовых проблем в прошлом.



Крах в 1998 г. хеджевого фонда Long Term Capital Management, которым руководили ветераны отрасли, профессора, и два нобелевских лауреата, привел к настоящему шоку на Уолл-Стрит и срочному вмешательству ФРС. Попытка спасти два хеджевых фонда стала одной из основных причин коллапса Bear Stearns в 2008 г. В тот же год фонд денежного рынка, которым управляла группа Reserve, объявил, что чистая стоимость его активов опустилась ниже $1 (“break the buck”), в результате чего ФРС вновь пришлось срочно вмешиваться. Все эти события довольно сильно беспокоят регуляторов.



В январе международная организация Financial Stability Board (Совет по финансовой стабильности) опубликовала консультационную статью, в которой предлагается квалифицировать компании по управлению активами как “системообразующие финансовые институты”, а их деятельность жестко регулировать. В последнем докладе Банка Англии выражается тревога по поводу пенсионных фондов и страховых компаний, которые больше не выполняют стабилизационную роль на рынке, и все чаще используют краткосрочное падение рынка для получения прибыли, скупая дешевые активы. В ответ сектор управления активами высказывает свои контрдоводы. Во-первых, фонды выступают в качестве распорядителей капитала клиентов, который размещается на отдельных счетах (с третьей стороной они выступают в качестве хранителей). Такие банки как Lehman Brothers, напротив, спекулируют деньгами клиентов от своего имени. Даже если компания по управлению активами объявит банкротство, то её фонды будут переведены конкуренту без потерь для инвесторов.



Сотни паевых фондов закрывается каждый год, а их уход имеет минимальное воздействие на рынок и не требует спасения от правительства. Во-вторых, сравнение с банками некорректно; за исключением хеджевых фондов, компании по управлению активами стараются не работать с заемными средствами. Баланс BlackRock всего $8,7 млрд, а HSBC почти $2,7 трлн, что в 300 раз больше. Таким образом, фонды менее уязвимы неожиданному падению цен на активы, чем банки, что подтвердил кризис 2008 г. В третьих, имеется мало подтверждений того, что компании по управлению активами становятся причиной паники на рынке. Согласно данным общенациональной некоммерческой организации The Investment Company Institute, осенью 2008 г. или когда фондовый рынок находился на самой низкой точке, на паевые фонды приходилось всего 6% от всех продаж акций в Нью-Йорке. Все эти доводы достаточно убедительны и регуляторы не скрывают, что находятся в сложном положении, словно между молотом и наковальней. Их цель предвидеть будущие кризисы, которые могут оказаться не похожими на прошлые. Следуя этой логике, они внимательно следят за теми секторами, в которых еще не было кризиса.



Эту тревогу можно сравнить с риском в известной игре “Бей крота” (Whack-a-mole), когда молоточек бьет по одному месту, а игрушечный крот выпрыгивает из другого места. Некоторые проблемы, о которых беспокоятся регуляторы, появились отчасти по их вине. Так, например, отсутствие ликвидности на рынке корпоративных облигаций стало результатом введенных ограничений после кризиса. Если регуляторы в этот раз решат “надавить” на инвестиционные фонды и компании по управлению активами, то они могут получить ситуацию, схожую с игрой “Бей крота”.