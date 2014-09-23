Осторожно, пузырь!

Два авторитетных крупных инвестора в понедельник сказали, что облигации сейчас находятся в состоянии, вызывающем тревогу: слишком высоки их нынешние котировки. Джулиан Робертсон, чей хедж-фонд Tiger Management был одним из крупнейших в мире, сказал, что уровни эти просто до смешного передуты.

Уильям Конвей, руководитель компании Garyle Group, разделяет позицию Робертсона: «Облигации очень, очень переоценены».



Ни Конвей, ни Робертсон не уточнили, какие именно облигации они имеют в виду — обеспокоены они определенными бумагами Казначейства или скорбь их распространяется еще и на более широкие уровни — на независимые и корпоративные облигации.

Конвей добавил, что не видит катализатора, который в конечном счете разорвет пузырь. Однако он наверняка есть — и он еще всех нас удивит, когда резко обрушившиеся цены на активы станут реальностью.

Проблемы с рынком облигаций заметили не только Конвей и Робертсон. Другие инвесторы и аналитики тоже недавно их "запеленговали".

«Бонды? Это просто спекулятивная торговля, в которой я могу быть заинтересован или нет», сказал Дэвид Розенберг, главный экономист и стратег канадской инвестиционной компании Gluskin Sheff. - «Я вижу, что рынок облигаций переоценен еще больше, чем рынок акций».