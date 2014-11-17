В субботу платежи по картам Сбербанка проходили дважды

0
372
В Сбербанке в
субботу случился очередной конфуз: по
ранее совершенным операциям были
повторно списаны средства клиентов.
Пресс-служба банка свалила вину на
ошибку международной платежной системы
(проблемы были у клиентов, использовавших
карты Visa). В течение
сегодняшнего дня все потери клиентов
должны были быть уже возмещены.
Многочисленные жалобы от клиентов о
повторном списании денег с карт стали
поступать с самого утра субботы. Сейчас
по таким звонкам в колл-центре работает автоответчик.
Проблемы возникли и у клиентов, которые совершали покупки в магазинах и расплачивались там картами, и у тех, кто совершал операции по «мобильному банку».