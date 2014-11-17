В субботу платежи по картам Сбербанка проходили дважды

В Сбербанке в субботу случился очередной конфуз: по ранее совершенным операциям были повторно списаны средства клиентов. Пресс-служба банка свалила вину на ошибку международной платежной системы (проблемы были у клиентов, использовавших карты Visa). В течение сегодняшнего дня все потери клиентов должны были быть уже возмещены. Многочисленные жалобы от клиентов о повторном списании денег с карт стали поступать с самого утра субботы. Сейчас по таким звонкам в колл-центре работает автоответчик.



Проблемы возникли и у клиентов, которые совершали покупки в магазинах и расплачивались там картами, и у тех, кто совершал операции по «мобильному банку».