Еженедельный дайджест 2-6 февраля: близка ли европейская валюта к краху, условия дефолта России от Credit Suisse, замедление Китая
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 2-6 февраля: близка ли европейская валюта к краху, условия дефолта России от Credit Suisse, замедление Китая

6 февраля 2015, 12:46
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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