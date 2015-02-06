Еженедельный дайджест 2-6 февраля: близка ли европейская валюта к краху, условия дефолта России от Credit Suisse, замедление Китая

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Новость недели: Три недели до краха евро?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Переговоры по украинскому вопросу, Новый банк развития БРИКС, условия дефолта для России от Credit Suisse



Новости валютного рынка: обзор



Новости сырьевого рынка: Нефть стабилизируется и помогает рублю отыграть потери, прогнозы по золоту и природному газу

