Еженедельный дайджест 2-6 февраля: близка ли европейская валюта к краху, условия дефолта России от Credit Suisse, замедление Китая

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Три недели до краха евро?
- Вести Экономика: 3 недели до краха евро? У Греции закончились деньги
- MQL5 Blogs: К концу месяца у Греции закончатся деньги. Что может сделать новое правительство?
- Euronews: Главы центробанков: евро нужны общие правила
- Euronews: Евросоюз повысил прогноз своего экономического роста
- Эксперт Online: Берлин сопротивляется и выигрывает
- НТВ: Олланд: Греция подтвердила стремление остаться в зоне евро
- Investing.com: Греция испытывает терпение кредиторов
- RFI: Греция предложила ЕС план реформ в обмен на ослабление мер экономии
- ЛIГА.net: Виновата ли еврозона в проблемах Греции
- BBC Русская служба: Лондон видит в Греции угрозу мировой экономике
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Переговоры по украинскому вопросу, Новый банк развития БРИКС, условия дефолта для России от Credit Suisse
- РИА Новости: Меркель и Олланд представят в Москве обновленное Минское соглашение
- MQL5 Blogs: Январская инфляция в РФ сравнялась с новой ставкой ЦБ
- РБК: Credit Suisse описал условия для дефолта России
- Вести Экономика: Dagong предрекает мегакризис. Винит ФРС
- MQL5 Blogs: В Госдуме обсудят проект о Новом банке развития БРИКС
- ИноСМИ: Мусорный рейтинг России и реальные цифры
- Forbes: Эльвира Набиуллина: «Это вызов для нашей экономики, и мы должны на него ответить»
- РБК: Замедление Китая: почему это важно и чем это грозит
- РИА Новости: США намерены экспортировать до 65% своего газа
- РБК: Минспорта Татарстана из-за кризиса сокращает бюджет на 10%
- Новая Газета: Киоски забирают, чтобы оставить
- Вести Экономика: Богатейшие люди владеют недвижимостью на $3 трлн
Новости валютного рынка: обзор
- FXStreet: GBP/USD восстанавливает потерянные позиции
- FXStreet: USD/JPY застряла в районе 117.31, в фокусе – данные из США
- FXEmpire: Пара EUR/USD совершает отскок после принятия ЕЦБ жесткой позиции по отношению к Греции
- Финам.RU: Предстоящая встреча лидеров России, Германии и Франции и растущая нефть подстегнули интерес игроков к рынку акций РФ
- РБК: Биржевой курс доллара опустился ниже 66 руб.
- РИА Новости: Официальные курсы евро и доллара упали примерно на 2,5 рубля
- Финам.RU: Сегодня возможна высокая волатильность на рынке, пара доллар-рубль проведет торги в диапазоне 62-70, евро-рубль - 70-79
- MQL5 Blogs: Основные валюты. Прогнозы — JP Morgan
- Финам.RU: Есть надежда, что через пару недель рубль будет торговаться вблизи 60 рублей за американский доллар
- Вести Экономика: Что может ослабить юань?
Новости сырьевого рынка: Нефть стабилизируется и помогает рублю отыграть потери, прогнозы по золоту и природному газу
- Investing.com: Нефть помогает рублю отыграть потери
- FXEmpire: С ростом цены на нефть настроение рынка улучшается
- MQL5 Blogs: Медь дорожает, несмотря на плохие прогнозы по росту ее цены
- Вести Экономика: Топ-менеджер Total: нефть вернется к цене $100-110
- MQL5 Blogs: Видео: Степан Демура. О скачке нефти, перспективах курса рубля и юаня
- Росбалт: Минфин: Если цена на нефть упадет до $50 за баррель, то бюджет потеряет 2 трлн рублей
- Вести Экономика: Саудовская Аравия в марте снизит цены на нефть
- Forbes: Саудовская Аравия предложила России дорогую нефть за отказ от Асада
- РИА Новости: Золото дорожает в преддверии статданных из США
- Газета.RU: Золотое убежище России
- Investing.com: Фьючерсы на золото снизились во время европейской сессии
- FXEmpire: Прогноз по природному газу на 6 февраля 2015 года, технический анализ
Новости компаний: Кого спасут в первую очередь, "Газпром в Европе", прибыль ВР от "Роснефти"
- MQL5 Blogs: Составлены списки российских компаний, которые спасут в первую очередь
- Независимая Газета: Около 5% немецких компаний уже покинули Россию
- BBC Русская служба: "Газпром" в Европе - всерьез и надолго?
- РБК: Бизнес на непогоде: как Hydrop зарабатывает на защите одежды от грязи
- MQL5 Blogs: Почему Apple и Exxon рискуют больше других
- Вести Экономика: Apple впервые обогнала Android в США... или нет?
- РБК: BP неожиданно зафиксировала прибыль в $470 млн от «Роснефти»
- Forbes: «Роснефть» открыла счет в китайских юанях
- Вести Экономика: "Калашников" продал оружия на 3 млрд руб.
- Коммерсант: "Калашников" метит в Азию Концерн вышел в прибыль за счет поставок в страны АТР
- BBC Русская служба: Coca-Cola свернула Twitter-кампанию из-за цитат Гитлера