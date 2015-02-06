К концу месяца у Греции закончатся деньги. Что может сделать новое правительство?

По подсчетам экспертов, у правительства Греции осталось очень мало денежных запасов — их с натяжкой может хватить до конца февраля. В худшем случае они вообще закончатся через три недели. Пока не ясно, что будут делать новые власти, и потому риски для евро до сих пор высоки на валютных торгах.

До прихода в правящие круги новых политиков Греция получала деньги в кредит от международной «тройки» инвесторов - Европейская комиссия, ЕЦБ и Международный валютный фонд. Но сейчас власти заявили, что не нуждаются в их помощи.

Когда правительство Алексиса Ципраса отказалось от продления программы с «тройкой» кредиторов, крупные выплаты по долгам Греции стали проблемой. Договориться на обмен старых облигаций на новые, о переносе сроков выплаты и других вариантах сторонам не удалось, и новости об этих неудачах постоянно толкали вниз евровалюту.

Агентство Bloomberg пишет, что если лимит на краткосрочные заимствования (15 млрд евро) не поднимется, в правительстве могут закончиться деньги уже 25 февраля. А три недели назад чиновники говорили, Греция не сможет продержаться до середины года.

Как вариант, страна первое время еще может продержаться на средства, предназначенные для социального страхования и для платежей поставщикам, но потом все равно власти столкнутся с выбором: принимать «спасательный круг» с неугодными им условиями или отказаться от евро. Можно еще обратиться к России за финансированием, но это тоже даст возможность продержаться только какое-то ограниченное время. А проблема-то останется.

По версии аналитиков из Barclays, сейчас идеальный момент для Греции, чтобы выйти из евро. "В целом, мы сохраняем мнение, что соглашение между правительством Греции и ЕС остается возможным, но вероятность выхода Греции сейчас явно выше", - отмечают они.

Партия Сизира, кстати выступает не против ЕЦБ или ЕС, а только против МВФ — еще бы, 230 млрд евро долга Греции – достаточный стимул побороться за свое будущее. Да и вообще греки уже сами устали жить в ожидании, когда сообщат об очередном сокращении зарплат, урежут льготы или рабочие места.

Что будет, если Греция все-таки выйдет из еврозоны сейчас?

Механизм этого выхода (который в зарубежных СМИ прозвали «grexit») очень прост. Валюта сменится мгновенно, как только правительство проведет деноминацию всех внутренних активов и долговых обязательств в драхму — вероятно, по курсу 1:1 к евро. Тогда центральный банк Греции отделяется от ЕЦБ, и уже потом начинает проводить свою монетарную политику в драхмах. Конечно, греческая валюта после перехода быстро обесценится — еще в 2012 году прогноз от МВФ говорил, что падение к евро составит 50%. Но такое снижение может стать основой для экономического восстановления, а это, в свою очередь, сделает Грецию более конкурентной.

Вспомните, например, как Аргентина в 2002 году прекратила десятилетнюю «привязку» нацвалюты к доллару. Тогда экономика страны быстро стала расти — буквально за несколько лет, хотя этому также помогли высокие цены на сырье. Некоторые эксперты уверены, что и Греция сможет пойти по такому же пути и будет использовать рост конкурентоспособности для привлечения туристов, как пишет британский журнал The Economist.

В любом случае, «grexit» будет для всех шоком. Это негативно отразится на слабом экономическом восстановлении Европы. Пока непонятно, как именно отразится дефолт Греции на евро, но он, безусловно, повлечет за собой риски для существования валюты вообще. А если еврозона потом из-за этого развалится, это также очень сильно затронет экономику Германии.