Январская инфляция в РФ сравнялась с новой ставкой ЦБ

Индекс потребительских цен в России в январе этого года вырос на 3,9% - в месячном выражении и на 15% - в годовом. Об этом вчера вечером сообщил Росстат. Аналитики прогнозировали рост индекса потребцен в январе только на 2,2% (13,3% - в годовом выражении).

Таким образом, сюрприз в качестве уравнения уровня инфляции и обновленной ключевой ставки ЦБ удался, пишет сегодня Reuters. Возникает вопрос — не рановато ли центробанк опустил ставку?

Глава центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что ускорение инфляции до пика должно произойти только во втором квартале, допуская, что какое-то время ключевая ставка может быть ниже фактической инфляции: "Даже если инфляция будет выше 15%, то, на наш взгляд, это будет на короткий период. И ставка в 15% на этот период нормальна. Я напомню, что когда у нас была ставка 5,5 процента, она некоторое время была ниже инфляции. Ставка может в какой-то момент стать ниже инфляции", - сказала Набиуллина.

Инфляция в 15%, например, очень удивила Владимира Осаковского из Bank of America Merrill Lynch, как пишет Reuters. "Очень интересные данные, инфляция на уровне ставки, что очень рискованно, в плане того, что это создает предпосылки для ужесточения политики. Но, учитывая слова Набиуллиной, большой вопрос - как долго они готовы это допускать", - сказал он.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%, объясняя это тем, что риски очень сильного охлаждения экономики преобладают над инфляционными рисками.

Аналитики из Capital Economics ждут пик инфляции во втором квартале на уровне 17,5%: "Пока цены на нефть замерли и рубль остается стабильным, дальнейшее повышение инфляции не может помешать Центральному банку снижать процентные ставки дальше", - считает Лиза Ермоленко из Capital Economics.