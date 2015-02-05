Видео: Степан Демура. О скачке нефти, перспективах курса рубля и юаня

В очередном выпуске передачи "Рынок. Онлайн" на канале РБК гости - Степан Демура и Александр Потавин, главный аналитик компании "Управление сбережениями" - вновь отвечают на вопросы зрителей. С юмором, но в то же время серьезно они говорят о недавнем скачке нефтяных котировок, о возможном тренде на фьючерсы нефти, о курсах валют и делятся своими прогнозами на ближайшее будущее.

Эта передача вышла в эфир 3 февраля 2015 года. Степан Демура говорит шутя про будущее юаня - по его словам, это хорошая валюта, чтобы клеить ее вместо обоев... Впрочем, самые интересные мнения о последних тенденциях на рынке, удачные и не очень шутки ведущей смотрите в сегодняшнем видеоролике.

Видео:



