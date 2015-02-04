В Госдуме обсудят проект о Новом банке развития БРИКС

Кабинет министров сообщает, что в Госдуме обсудят ратификацию соглашения о Новом банке развития БРИКС. «Соглашение предусматривает создание многостороннего финансового института – Нового банка развития, который будет финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах», – говорится в сообщении кабмина.

Правительство РФ говорил, что соглашение о создании Нового банка развития подписано 15 июля 2014 года, его учредителями выступают страны БРИКС. У них будут особые права по сравнению с другими участниками организации.

«Разрешённый к выпуску капитал Нового банка развития составит 100 млрд долларов США, распределённый – 50 млрд долларов США, в том числе оплачиваемый – 10 млрд долларов США и оплачиваемый по требованию – 40 млрд долларов США, который распределяется между странами БРИКС в равных долях», – сказано в сообщении правительства.

Штаб-квартира банка будет в Шанхае, управлять банком будут совет управляющих, совет директоров и президент (по представлению одного из государств-учредителей).

Правительство уверено, что ратификация соглашения поспособствует развитию отношений России со странами БРИКС, а также поможет финансированию инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития.