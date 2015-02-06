Медь дорожает, несмотря на плохие прогнозы по росту ее цены

В пятницу утром цены на медь показывают позитивный рост, даже несмотря на снижение прогноза от ANZ Bank по ее стоимости в 2015 году. О росте цены свидетельствуют данные торгов.

Так, к 9:59 по мск цена достигла пика в $2,614 за фунт, а к 10:48 по мск торговалась уже на отметке $2,603.

По итогам вчерашних торгов стоимость меди выросла на 0,26%, сегодня рост составляет еще 0,30%. Плохие новости для меди вышли вчера — когда Australia & New Zealand Banking Group объявила об ухудшении прогноза по росту цен на промышленные металлы в 2015 году. Стоимость меди и олова, по их прогнозу, в этом году упадет на 19%, никеля и свинца — на 17%. Снижение стоимости металлов связывают со страхами ухудшения экономической ситуации в Китае - крупнейшем потребителе металлов.

"С вероятностью дальнейшего снижения темпов экономического роста в Китае встречный ветер для рынков цветных металлов вряд ли подует. Цветные металлы вряд ли будут на протяжении длительного периода в первой половине 2015 года выше текущих уровней", — говорится в сообщении банка.