Составлены списки российских компаний, которые спасут в первую очередь

Правительство РФ получило от минэкономразвития новый список системообразующих предприятий, которые понадобится спасать в первую очередь в кризисной ситуации. Издание «Газета.Ru» сравнила данный перечень со списком 2008 года и выяснила, что число «важных» компаний сократилось почти на 40% - их было 304, а теперь только 190.

Новый список системообразующих предприятий отправили еще в понедельник, из предыдущего варианта убрали те, которые прекратили свое существование, а также некоторые действующие. Плюс добавили несколько новых компаний.

«Сейчас в списке приблизительно 190 предприятий. Но надо понимать, что там указаны головные компании, - сказали в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова. К слову, данный список могут пересмотреть и в итоговый вариант включить новые компании, либо наоборот, убрать из него кого-то. В самом министерстве никак не прокомментировали ситуацию.

По словам источника издания, в новом списке - «локомотивы экономики», которые обеспечивают основной вклад в ВВП («Газпром», АФК «Система», «Сургутнефтегаз», «Ростех» и X5 Retail Group). Ни в новом, ни в старом нет финансовых организаций.

А вот журналистов в новом списке теперь нет — из перечня убрали восемь СМИ: ВГТРК, ТТЦ «Останкино», МИА «Россия сегодня», «Первый канал», «Петербург – Пятый канал», ТАСС, «Интерфакс» и РБК. «Медиакомпании убрали. В случае проблем их поддержат другими способами», — говорил другой источник газеты, знакомый с ходом переговоров.

К слову, список компаний от минэкономразвития будет не единственным. Свой перечень также отправил в правительство и Минпромторг. «В Минпромторге отобрали не соответствующие формальным количественным критериям предприятия, которые, тем не менее, являются важными для отрасли. Изначально было около 260 предприятий, потом список сократили примерно до 65-70» - также рассказал источник газеты. Включить эти предприятия в общий список отказались. «Их перечень будет идти «вторым списком». Он останется в ведении Минпромторга - тот в рамках своей компетенции и возможностей будет осуществлять мониторинг и поддержку этих предприятий», - сказал он.

Для чего составляются эти списки? Скорее всего, чтобы предупредить ажиотаж во время кризиса — и наученные опытом прошлого кризиса. «Были разные меры поддержки. В частности, Внешэкономбанк скупал акции некоторых компаний, поддерживая тем самым их котировки и спасая от margin call и других форм обязательств. Кроме того системообразующие предприятия получали прямые кредиты через ВЭБ, а также Сбербанк и ВТБ. Наконец, выдавались госгарантии – в основном тем, кто был связан с госзаказом», - напомнил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

«В прошлый кризис спасали собственников. Сейчас будем помогать работникам, попавшим в сложную ситуацию. Если менеджмент предприятия, занимавшийся неэффективным управлением, ничему не научился, то такое предприятие ждут рыночные инструменты, включая процедуру санации», — сказал представитель Шувалова. На этот раз основной акцент сделают на помощи людям - переобучение, переселение и самозанятость, на эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 52 млрд рублей.



