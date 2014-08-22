Дайджест 18 - 22 августа 2014: трейдеру о самом главном!
Стратегии

Дайджест 18 - 22 августа 2014: трейдеру о самом главном!

22 августа 2014, 18:09
Alice F
Alice F
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Главная новость недели: что на самом деле происходит с Bitcoin?

Обзор основных новостей 18-22 августа:

Технический анализ FX:

Анализ / полезное:

Саморазвитие для трейдера:

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