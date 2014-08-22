Дайджест 18 - 22 августа 2014: трейдеру о самом главном!

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Главная новость недели: что на самом деле происходит с Bitcoin?
- Bitcoin окреп выше уровня $500, продолжая восстанавливаться
- Платежное подразделение eBay может одобрить использование Bitcoin
- Биткойн уничтожит доллар к 2021 году?
- Бывший акционер "Вконтакте" вложил пол миллиона евро в стартап по биткойн-аналитике
- Австралийцы недовольны правилами налогообложения Bitcoin-платежей
Обзор основных новостей 18-22 августа:
- Доллар к евро стабилен в ожидании выступлений Йеллен и Драги
- Золото на сессионном минимуме после данных по пособиям США
- Падение цен на нефть угрожает бюджету России
- Fitch: слабый рубль обеспечил хороший темп корпоративного кредитования
- ЦБ ищет альтернативу международной системе платежей SWIFT
- Bloomberg предрекает рекордное падение акций Mail.Ru
- Финляндия может отказаться от евро
- Крах Балтийского банка стоил бы половину резервов АСВ
- Bank of America выплатит крупнейший в истории штраф
Технический анализ FX:
- Технический анализ и рекомендации
- Технический анализ рынка Форекс на 22.08.14
- Технический анализ EUR/USD
- GBP/USD: Торговые рекомендации и технический анализ на 22 августа
- USD/JPY: Торговые рекомендации и технический анализ на 22 августа
- 22.08 - Технический анализ USD/CAD
Анализ / полезное:
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