Европейские индексы обновили шестилетние максимумы

Европейские рынки оживились и резко подскочили к наивысшему с января 2008 года уровню. FTSE – тот и вовсе бродит около 14-летнего максимума (прибавив 0,6%). Дело объясняется очень просто: Шотландия остается в составе Великобритании. Приблизительно 55% шотландских избирателей поддержали идею о том, чтобы не разваливать союз, которому уже 307 лет и не «расшатывать лодку». На этой, несомненно, оптимистичной ноте выросли и фьючерсы на американские индексы, и азиатские рынки.

Бенно Галликер, трейдер в люцернском Luzerner Kantonalbank, прокомментировал для агентства Bloomberg ситуацию: «Я все еще оптимистичен в отношении фондового рынка. Вокруг всё еще есть деньги, которые должны быть инвестированными, - посмотрите на Японию, Китай и США. Мне кажется, что и в Европе дела не так плохи. Мы начинаем движение наверх».



Конечно, шотландские банки первыми почувствовали на себе благотворное влияние несвободы: Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group прибавили 3,5% и 2% соответственно, обновившись до трехмесячных максимумов. При этом представители обоих кредиторов заявили, что если бы Шотландия выбрала независимость, они перенесли бы головные офисы в оставшуюся часть Великобритании.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%, а по результатам всей недели оказался в плюсе на 1,8%: сказались и заявления Джанет Йеллен о том, что американские процентные ставки в ближайшее время не увеличатся. FTSE движется к недельному увеличению на 0,8% после того, как за первые три дня недели он упал на неуверенности по поводу шотландского голосования.



