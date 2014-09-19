Citi: доллар/иена способна на достижение куда более высоких уровней

Технические аналитики CitiFX обращают внимание, что доходность по 5-летним облигациям Казначейства США тестирует область важного сопротивления в районе 1.87%: «Мы ожидаем, что пробитие этого сопротивления приведет к более крутому изгибу кривой доходности, именно с упором на участок между доходностью 2-летних и 5-летних бумаг». По мнению экспертов Citi, это должно оказать хорошую поддержку продолжению бычьего тренда в паре

, где динамика последних недель удивительным образом похожа на события конца 2012 года, что позволяет предположить достижения еще более высоких уровней и в этот раз. «Также на данном этапе наша команда в Токио и экономисты Citi прогнозируют, что Банк Японии совершит раунд дополнительного количественного ослабления в период между заседаниями 31 октября 2014 года и января 2015 года. Если так и произойдет, то поведение доллар/иены может оказаться очень похожим на начало 2013 года, когда осеннее восходящее движение предыдущего года было продолжено еще более стремительным бычьим трендом зимой в новом году», - отмечают эксперты банка. Citi сохраняет имеющуюся длинную позицию в паре доллар/иена от 105.99 с целью на 110.00.