Еженедельный дайджест 25.08.-29.08. Трейдеру о самом главном!
Стратегии

Еженедельный дайджест 25.08.-29.08. Трейдеру о самом главном!

29 августа 2014, 11:30
Alice F
Alice F
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Главная новость недели: что происходит с черным золотом?


Обзор основных новостей 25-29 августа:


Технический анализ FX:


Анализ / полезное:



Саморазвитие для трейдера:

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