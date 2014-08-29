Еженедельный дайджест 25.08.-29.08. Трейдеру о самом главном!

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Главная новость недели: что происходит с черным золотом?
- 29 августа: Цена фьючерсов на нефть в Нью Йорке упала до $94,49
- 29 августа: Фьючерсы на нефть выросли во время азиатской сессии
- Биржа оштрафует нефтяников за просрочки поставок бензина
- Венесуэла рассматривает возможность впервые начать импортировать нефть
- Подешевеет ли российская нефть?
- Может ли Мексика обрушить мировые цены на нефть?
- Норвежская DNO начнет экспортировать курдскую нефть
Обзор основных новостей 25-29 августа:
- Рубль дешевеет на фоне геополитической напряженности
- Курс доллара превысил 37 руб., обновив исторический максимум
- Московская биржа во II квартале получила рекордную прибыль
- «Роснефти», «Газпром нефти» и «Газпрому» придется заключить договор «качай или плати» с «Транснефтью»
- Итальянские банки займут у ЕЦБ 27 млрд евро
- Банк России лишил лицензий банки с незастрахованными вкладами
- iPhone 6: почему кнопка на боку, почему 9 сентября?
- Финансовые ассоциации призвали Путина сохранить пенсионные накопления
- Минтруд предложил налоговые льготы для стимулирования добровольных пенсионных накоплений
Технический анализ FX:
- Технический анализ EUR/USD на 29 августа
- USD/CAD. Медвежьи настроения могут усилиться
- GBP/USD. Уровень сопротивления 1.6600 остается в центре внимания
- AUD/USD. Курс валюты зажат между двух уровней
- Форекс трейдеры осторожно покупают USD/JPY после отката
Анализ / полезное:
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