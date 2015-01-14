Видеоуроки: Михаил Хазин: инфляция в РФ уже составила 40%

По мнению Михаила Хазина, известного экономиста, президента консалтинговой компании «Неокон», сделанное недавно заявление замглавы Минэкономразвития Алексея Ведева о том, что рост цен в РФ будет ниже 20% в годовом выражении - на уровне 15-17%, - это ничего не значащие слова. Хазин в интервью радиостанции «Говорит Москва» говорит, что реальная инфляция уже составила порядка 40% процентов.

«На практике эти цифры не значат ничего. Дело в том, что Минэкономразвития использует довольно специфическую потребительскую корзину. Те цифры, которые называют инфляцией, на самом деле потребительская инфляция. При этом корзину, которую оно использует, она настолько не имеет отношения к реальности, что говорить о том, что это имеет смысл для рядового человека, это глупость. В реальности инфляция для рядового человека, конечно, сильно выше. Рост цен на потребительскую корзину для большинства людей уже составил где-то примерно процентов 40. Вот это реальная инфляция», - сказал Хазин.