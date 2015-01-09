Скальпер за первую неделю января

Окончилась торговая неделя, можно подвести некоторые итоги. Очнулся от праздников и начал работать я только 6-го января)) В основном занимался программированием своего скальпера, кстати, название так и не придумал. Пока условно-нейтральное SmartNet.

Сегодня в 16:30 мск выходили важные новости по штатам и хотя ожидаемой движухи не возникло, удалось потестировать робота на новостях, что для меня было важно. В принципе, отработал в небольшой плюс, не слил, уже очень хорошо ))

Ну а в целом за 4 дня тестов по 1-3 часа в день поднял депо на 20%. Если бы я его принудительно не останавливал, было бы больше, так как в процессе работы возникает хвост из минусовых сделок, которые потом ликвидируются. Это видно на графике, как просадки. Ну и хрен пока с ними, это не счет для мониторинга, что хочу, то и ворочу ))Вероятно, в понедельник-вторник заведу сигнальный счет на этом сайте, на котором уже не будет никаких экспериментов. Если за выходные успею сделать то, что необходимо - открою.

В принципе, я этой неделей удовлетворен, но до радостей еще далеко, цель 200-300% в месяц на небольших депо < $5000 пока не достигнута.

Всем успехов!

P.S. А все-таки всеобщая праздничная расслабуха вокруг оказывает негативное влияние )) Сейчас зашел в магазин, народ на кассе в гости собирается, шампань, конинка, женский смех... А я сурово у компа ))

