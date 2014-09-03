Российские энергетические амбиции в Арктике под угрозой из-за санкций Запада

Западные санкции поставили под угрозу энергетические амбиции России в Арктике. По мнению многих специалистов, санкции не повлияют серьезно на нынешний уровень добычи нефти, но к 2020 г. он может уменьшиться на 20%



Под Карским морем, к северу от сибирского побережья России, скрывается больше нефти, чем во всем Мексиканском заливе. По крайней мере, таковы оценки российского правительства, и именно это побудило ExxonMobil всего четыре недели назад совместно с "Роснефтью" приступить к бурению там скважины. Но попытки компаний реализовать потенциал русской Арктики оказались под серьезной угрозой западных санкций, введенных против России из-за конфликта на Украине. И это не единственный проект, которому угрожает опасность. Другие совместные предприятия стоимостью в миллиарды долларов находятся в подвешенном состоянии и ставят под удар амбиции Москвы по развитию гигантских арктических и шельфовых месторождений.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что текущее производство нефти в России не будет затронуто вообще или будет, но очень незначительно.

К 2020 году объем добычи в России может сократиться на 20%, если эти ограничения останутся в силе, - предупредил один из опрошенных FT экспертов. - Им придется бежать все быстрее и быстрее, просто чтобы оставаться на одном месте.

Обширные российские месторождения в Западной Сибири, на которые приходится 65% всей добычи, уже находятся в поздней стадии разработки и иссякают. В результате, чтобы избежать сокращения производства и ослабления экономики, страна остро нуждается в разработке новых источников.

Россия не в состоянии разрабатывать такие месторождения без западных технологий. Именно этим объясняется создание "Роснефтью" совместных предприятий с ExxonMobil, ENI и Statoil.

После введения последних санкций эти предприятия выглядят шаткими. США ограничили "Роснефти" и "Новатэку" доступ на рынки заемных средств и ввели запрет на передачу технологий, используемых для ведения арктической, глубоководной или шельфовой разведки - критически важных для российской нефтяной отрасли областей.

Российским нефтяникам от Запада нужны не только буры и трубы, но и в огромные плавучие платформы для морской разведки.

Западные партнеры "Роснефти" обеспокоены "контрактной неопределенностью". Некоторые договоры российская компания подписала еще до введения санкций, поэтому они под них не попадают. Однако, многие из этих предшествующих контрактов включают лицензионные соглашения, которые время от времени необходимо обновлять.

"Новатэк", в свою очередь, столкнулся с еще более насущными проблемами. Компания и ее партнеры по проекту "Ямал-СПГ" (французская Total и китайская CNPC) планировали оплатить 30% расходов из собственных средств, а для покрытия оставшихся издержек привлечь кредиты. Теперь же, на фоне истощения внешнего финансирования, партнеры могут быть вынуждены выложить больше собственных денег.

Тем, кто годами пытался интегрировать Россию в мировую энергетическую индустрию, сложно смириться со всеми этими заминками.