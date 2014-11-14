Еженедельный дайджест 10-14 ноября: плавающий рубль, закон о регулировании Forex, успешный бизнес на биткоинах
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Еженедельный дайджест 10-14 ноября: плавающий рубль, закон о регулировании Forex, успешный бизнес на биткоинах

14 ноября 2014, 13:59
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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