Еженедельный дайджест 10-14 ноября: плавающий рубль, закон о регулировании Forex, успешный бизнес на биткоинах

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Новость недели: Девальвация-2014: когда на самом деле она началась и когда закончится

Новости рынка форекс:



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: махинации крупных банков на Forex, рост ВВП России в 2015



Новости компаний: "Система" смирилась с потерей "Башнефти", успешный бизнес на биткоинах

