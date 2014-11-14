Еженедельный дайджест 10-14 ноября: плавающий рубль, закон о регулировании Forex, успешный бизнес на биткоинах

0
577
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Девальвация-2014: когда на самом деле она началась и когда закончится
- Новая Газета: Гонка прогнозов. Как ведущие экономисты России пытались поспеть за крахом рубля
- RBC Daily: Девальвация-2014: что происходит с рублем и когда это закончится?
- РБК: Инвесторы начали спасаться от падения рубля на срочном рынке
- Новая Газета: Сергей Гуриев: Деньги кончатся через 2-3 года, меньше денег — больше репрессий
- Новая Газета: Сергей АЛЕКСАШЕНКО: «На валютном рынке — идеальный шторм»
- Финам: Участники российских торгов предпочитают не рисковать перед выходными, а снижение нефти не оставляет рублю шансов на укрепление
- Вести.RU: Низкие цены на нефть ослабили рубль
- Investing.com: Рубль продолжает демонстрировать волатильность в широком диапазоне
- RBC Daily: Стоит ли покупать автомобиль при падающем рубле
- Investing.com: Возвращение валютных войн
Новости рынка форекс:
- Investing.com: Доллар вновь у 4,5-летнего пика накануне американских данных
- РБК: Евро поднялся выше 59 рублей
- FXTeam: AUD/USD. Медвежьи настроения могут усилиться
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 14 ноября 2014 года, технический анализ
- Финам: Рубль в новой реальности: отступление по всем статьям платёжного баланса
- Вести Экономика: ИГ "Норд-Капитал": комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке (середина дня)
- FXTeam: USD/JPY. Курс валюты направился к новым вершинам
- FXEmpire: Пара GBP/USD слабеет из-за прогноза Банка Англии по инфляции
- MQL5 Блоги: Сильный доллар снова толкает вниз золото
- РИА Новости: Курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,56 руб, до 58,98 рубля
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: махинации крупных банков на Forex, рост ВВП России в 2015
- RBC Daily: Минэкономразвития решило поддержать компании с высокой долей участия иностранного капитала
- MQL5 Блоги: Закон о регулировании Forex готов ко второму чтению в Госдуме
- BBC Русская служба: Дэвид Кэмерон пригрозил России новыми санкциями
- Коммерсантъ: Таможенный союз берет АСЕАН в торговый оборот
- РБК: Путин заявил о готовности к «катастрофическому» снижению цен на нефть
- Коммерсантъ: Российские компании проигрывают по-английски
- Вести Экономика: Профицит бюджета достиг к ноябрю 1,126 трлн руб.
- Вести Экономика: Goldman Sachs ожидает роста ВВП России в 2015 г.
- Новая Газета: Население — вторая нефть
- MQL5 Блоги: Цена махинаций на FOREX: $4 млрд заплатят 7 крупнейших банков мира
- Вести Экономика: Власти Гонконга ухудшили прогноз роста экономики
- RBC Daily: Мосгорсуд признал законным решение по иску Сечина к «Ведомостям»
Новости компаний: "Система" смирилась с потерей "Башнефти", успешный бизнес на биткоинах
- Коммерсантъ: «Система» смирилась с потерей «Башнефти»
- RBC Daily: Бизнесу не удастся избежать новых платежей с 2015 года
- MQL5 Блоги: Еще один успешный бизнес на биткоинах - ICBIT
- Forbes: «Совкомфлот» проиграл суд в Лондоне экс-партнеру Геннадия Тимченко
- MQL5 Блоги: Убыток Газпрома из-за девальвации рубля составил $3,6 млрд
- Ведомости: «Газпром» сократил поставки газа в Европу на 3,6%
- MQL5 Блоги: Yahoo! купит рекламный сервис BrightRoll за $620 млн
- Forbes: Хроники миллиардеров: спутники Элона Маска и потери Уоррена Баффетта
- Ведомости: «Трансаэро» снизила чистую прибыль в 5,6 раза
Саморазвитие для трейдера: Видеоуроки от Макса Кайзера, истории успеха, ПАММ-счет
- MQL5 Блоги: Как выбрать ПАММ счет управляющего?
- Forbes: Белое золото: как семье ученых удалось превратить Россию в производителя хлопка
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Макс Кайзер. Власть корпораций, йети и счастье людей
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Макс Кайзер. Безумие и финансовые катастрофы современного мира
- Forbes: Выбор венчура: какие проекты станут успешными через несколько лет
- MQL5 Блоги: Размер позиций: Как получать прибыль от торговли на Forex