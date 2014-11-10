Видеоуроки: Макс Кайзер. Безумие и финансовые катастрофы современного мира
Стратегии

Видеоуроки: Макс Кайзер. Безумие и финансовые катастрофы современного мира

10 ноября 2014, 15:47
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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Когда постоянно повторяют "Стоимость рынков недооценивается", обычно как раз и происходит обвал на рынках. Это своего рода предупреждения, оно и понятно.

В этом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие и их гость - исследователь монетарной экономики Антал Фекете ищут ответы на вопросы о том, зачем центральным банкам знать, куда вкладываются деньги? Почему Федеральный резерв постепенно превращается из кредитора в активного игрока? И как, наконец, остановить спекуляцию облигациями? Гость программы расскажет о факторах, приводящих к финансовым катастрофам, об изобретательности банкиров и о законах, имеющих обратную силу.

Видео:


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