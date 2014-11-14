Закон о регулировании Forex готов ко второму чтению в Госдуме

Госдума РФ готова обсудить законопроект о регулировании рынка Форекс в новой редакции. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости».

В новом проекте закона появились четкие требования к форекс-дилерам, особенное внимание уделили размерам капитала, также проработаны различные механизмы, как ограничить манипулирование и обманы клиентов. Пока, правда, не понятно, что будет следить за этим рынком.

Есть в законопроекте нововведение — прописано, что форекс-дилеры будут обязаны вести учет всех договоров и операций, они не имеют права заключать договоры об одних и тех же сделках с разными контрагентами на разных условиях, не смогут расторгать доворы в одностороннем порядке или изменять его условия, а также менять цену покупки без изменения цены продажи.

Согласно проекту, «дилеры форекса» должны иметь собственные средства — не менее 100 миллионов рублей (это при условии, что на его счетах не более 150 млн рублей средств физических лиц). Если денег физлиц будет больше, то капитал должен быть увеличен на 5% от суммы, превышающей эти 150 миллионов. По мнению представителя Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий Евгения Машарова, это требование завышенное. Он считает, что на форекс-дилеров нужно распространить те же требования, что и для участников фондового рынка — фонд на 35 миллионов рублей.

Есть в законопроекте требование к программно-техническим средствам, которые должны обеспечивать бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе с помощью создания резервных копий. Программы и техника должны быть в собственности форекс-брокера и располагаться на территории России. Многие представители рынка форекс также считают это требование трудновыполнимым.

Проводить расчеты с форекс-дилером обяжут в безналичной форме. По словам председателя думского комитета по финансовым рынкам Натальи Бурыкиной, ей непонятно, как действует рынок Форекс: «Я уверена, что примерно 80% всего кэша заходит на рынок форекс не с банковских счетов, а неизвестно как». При этом она также считает это регулирование жестким. «Мы где-то взяли американскую модель, где-то — элементы саморегулирования», — пояснила она. Основная задача в том, чтобы фиксировать сделки в ту же секунду, когда они проводятся. «Сделки должны сыпаться в репозитарий», — говорит глава комитета. При этом в тексте законопроекта о репозитарии ничего не говорится.

Напомним, законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июне 2013 года. Затем его раскритиковало правительство и в апреле 2014 года отправило на доработку. Возможно, закон будет принят до конца года. Согласно проекту, закон должен заработать с марта 2015 года.