Цена махинаций на FOREX: $4 млрд заплатят 7 крупнейших банков мира

Продолжается масштабное мировое расследование того, как крупнейшие мировые финансовые игроки во время валютного трейдинга вступали в сговор и манипулировали индикативными курсами. Еще одно серьезное обвинение — дилеры совершали выгодные сделки раньше клиентов, нарушив тем самым принцип свободной торговли на FOREX.

Сегодня регулирующие органы трех стран — Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов — должны огласить условия достижения мировых соглашений с обвиняемыми банками. В их числе — самые крупные международные банки: UBS, Barclays PLC, HSBS Holdings PLC, RBS, Citigroup, Morgan Chase и другие авторитетные кредиторы.



Регуляторы обвиняют эти банки в том, что они сквозь пальцы смотрели на работу своих трейдеров на валютном рынке, а трейдеры тем временем проворачивали не самые светлые дела.

Ожидается, что пока семь крупнейших банков мира отделаются совокупным штрафом в 4 млрд доларов, но расследование продолжается, и аналитики предполагают, что в конечном итоге махинации обойдутся банкам в несколько десятков миллиардов.